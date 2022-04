Pester živalski in rastlinski svet na platnu (FOTO)

Pred dnevi sta Mladinski center Gornja Radgona in Zavod za kulturo, promocijo in turizem Kultprotur pripravila enkraten dogodek za vse ljubitelje narave in tudi druge občane. Žal pa se je v dvorani radgonskega doma kulture zbrala le peščica ljudi, čeprav je šlo za nadvse zanimivi in aktualni predstavitvi naravnega okolja iz dežele ob Muri in vse Slovenije.

Najprej sta Anja Kristl in Klemen Kamenik z Zavoda RS za zaščito narave podrobno predstavila projekt Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri – Natura Mura, čemur je sledila projekcija dokumentarnega filma Divja Slovenija, velike uspešnice avtorja Mateja Vraniča.

Čudež slovenskega podzemnega sveta

Zavod za varstvo narave je v sodelovanju z več partnerji že marca 2020 začel izvajati projekt Natura Mura, ki bo trajal do decembra prihodnjega leta. Projekt v vrednosti 4,6 milijona evrov je financiran iz programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014–2020. Aktivnosti pa se izvajajo vzdolž celotnega slovenskega toka reke Mure. Osrednji cilj projekta Natura Mura je obnova vodnih, gozdnih in travniških življenjskih okolij ob reki Muri, ki se varujejo v okviru mreže Natura 2000. Pri oblikovanju projekta so aktivno sodelovale tudi lokalne skupnosti iz pomurske regije, vključno z večino tamkajšnjih občin. Posredno je cilj tudi prispevati k širši ekološki obnovi poplavnega pasu Mure. Izvedba projekta je pomemben korak k doseganju ciljev trajnostnega razvoja UNESCO Biosfernega območja Mura.

Pester raslinski in živalski svet

Prisotni so nato z dodatnim navdušenjem spremljali 93-minutni dokumentarni film Divja Slovenija, ki govori o pestrosti slovenskega rastlinstva in živalstva ter predstavlja različne slovenske pokrajinske tipe. V filmu se podajo med najvišje alpske vrhove in v odmaknjene dinarske gozdove, potujejo po panonskih ravnicah, se spustijo v podzemne jame kraškega sveta in pod gladino Jadranskega morja. Pri vsaki pokrajini dokumentarec pokaže zanjo značilen živalski in rastlinski svet.

Divja Slovenija je navdušila.

Gledalci so videli skrivno življenje nekaterih živalskih vrst, ki bivajo v neposredni bližini ljudi, pogosto celo v urbanem okolju, a nam tako rekoč nikoli ne pridejo pred oči. Predstavljenih je več kot 50 živalskih vrst, ki jih spremljamo v obdobju enega leta in so prikazane v različnih vlogah, kot jim jih narekuje življenjski cikel – prehranjevanje oziroma lov, dvorjenje, spopad za samice, paritev, skrb za mladiče. Pri vrstah, ki jih videvamo pogosteje, so predstavljene njihove manj znane posebnosti. Poseben pečat dajejo filmu zelo bogata ekosistemska diverziteta in posnetki redko videnih prizorov.

Šlo je za dve odlični predstavitvi, predvsem filmsko pa bi si morala ogledati večina, saj bi tako nedvomno še bolj vzljubili svojo domovino na sončni strani Alp.