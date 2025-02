Pesnikova hči Ernestina bi morala zamenjati Julijo

Vrnimo se dobra dva meseca nazaj. Ob prazniku Mestne občine Kranj 3. decembra lani je postal prvi kranjski župan Vitomir Gros na predlog sedanjega župana Matjaža Rakovca in mestne svetnice dr. Andreje Valič Zver novi častni občan mestne občine.

Gros je povedal, da je slutil, da slovesnost ne bo minila brez ovir in tudi ne brez neobičajnega ravnanja nastopajočih in navzočih v dvorani. Tako se na predvajanih slikovno-zvočnih posnetkih o prejemnikih nista ujemala slika in zvok in posredno pripoved. Za predstavitev je ocenil, da je bila slabo razumljiva in da mu je posebno žal, da ni bilo dobro videti, da je bil v začetku 60. let prejšnjega stoletja pred odhodom k vojakom aktiven član Kolesarskega kluba Odred Ljubljana, ki so ga spoštovale vse ekipe po Jugoslaviji in v tujini. Ni ga presenetil niti hladen aplavz prisotnih ob podelitvi naziva častni občan niti to, da ljudje v dvorani niso vstali. »Če bi ga prejel kdo drug, bi to zagotovo storili,« je prepričan Gros, ki meni, da je čas, da začnejo ljudje tudi v Sloveniji na take dogodke prihajati slavnostno oblečeni.

Vitomir Gros kot član KK Odred Ljubljana FOTO: Osebni Arhiv

Po vsem doseženem v dveh županovanjih od 1990. do 1998. obžaluje, da mu ni uspelo vstopiti še v tretji mandat, ko bi gotovo uresničil že pripravljene projekte koncertne dvorane, tribune na športnem stadionu in mestno hrbtenico, ki bi z rečnimi dolinami na pet delov razsekani Kranj skoraj nivojsko integrirala.

»Pod Slovenskim trgom smo po zamisli arhitekta Cirila Oblaka celo predvidevali nakupovalno središče in garaže, kot je navada po evropskih velemestih. Vendar je tak projekt za kranjsko kratkovidnost prehud zalogaj,« je prepričan.

Šest otrok, 14 vnukov

Na začetku smo omenili 3. december. Leta 1800 se je tega dne v Vrbi rodil France Prešeren. Na ta dan leta 1917 je v ubožnici v Ljubljani umrla njegova 75-letna hčerka Ernestina Jelovšek. Oba sta pokopana v Prešernovem gaju. Prešernov rojstni dan so v Kranju sprejeli kot praznik občine prav na pobudo našega sogovornika Grosa oziroma Liberalne stranke, ki jo ustanovil in sovodil, ter kranjskega Demosa. Seveda po sklepu občinske skupščine.

Pogled na del Majdičeve posesti v začetku leta 2021; danes je drugačen, Majdičevo gospodarsko poslopje na desni strani fotografije je nekdo požgal leta 2023. FOTO: Stanislav Jesenovec

Gros meni, da bi bilo primerneje, da po Kranju letajo z našemljenim Prešernom in njegovo hčerjo Ernestino, ne pa z Julijo. FOTO: Stanislav Jesenovec

»Praznovati je treba rojstvo,« je poudaril Vitomir Gros, 82-letni sin Majdičeve Zore, ki je z ženo Romano iz Spodnje Šiške podaril Kranju dva fanta in štiri dekleta, ti pa so njiju razveselili s sedmimi vnuki in prav toliko vnukinjami, sedaj starimi od enega do 17 let. »Vsi najini otroci so bili rojeni v Kranju, tudi večina vnukov, le eden v Celju, trije pa v Ljubljani,« je navedel strinjanje s predlogom, da se porodnišnica v Kranju poimenuje po dr. Francetu Prešernu.

Kot župan je Gros od ranega jutra do trdne noči delal za občino brez plačila. Kruh si je služil v prostem času, v družinskem podjetju. »Žena ni bila vedno navdušena nad tem,« prizna.

Kar je naše, ni tuje

Ko smo pogovor obrnili na dan kranjskega smenja 8. februarja, dan pesnikove smrti, je Gros med drugim omenil, da ni primerno, da po Kranju letajo z našemljenim Prešernom in Julijo. Če že, naj bi bila z njim njegova hči Ernestina. Zaslužila bi si že zato, ker je bila nekaj časa pred očetovo smrtjo v Kranju in je o njem napisala Knjigo o Prešernu.

Noben Kidrič s Kranjem ni imel nič.

Trideset let po začetku prvega županovanja Mestni občini Kranj je Vitomir Gros (levo) postal častni občan MO Kranj, tudi na predlog sedanjega župana Matjaža Rakovca (desno). FOTO: Stanislav Jesenovec

Gros je še pristavil, da si kot proučevalca Prešerna v Kranju ulično poimenovanje zaslužita le Kranjčana prof. France Pibernik in dr. Boris Paternu. Med njegovim županovanjem sta oba v sodelovanju z občino poskrbela za spoznavanje pesnika in njegovega ustvarjanja. Tedaj so med drugim izdali večino od osmih knjig izbranih pesmi v ciklu Prešernova pot v svet v slovenščini in tujem jeziku. Nekatere so doživele več ponatisov. »Noben Kidrič s Kranjem ni imel nič,« je kritičen sogovornik.

In na koncu še želja Vitomirja Grosa, da bi mu po dolgih letih naporov z odločitvami upravnih enot in drugih pristojnih služb uspelo pridobiti nazaj v družinsko lastništvo nacionalizirane posesti Majdičevih, Kotnikovih in Lenarčičevih. Ugotavlja, do so žal nekatere od teh na nenavaden način prešle, tako kot v Kranju in na Verdu, v druge roke in celo v last mladih tujcev. To izpostavlja tudi zato, ker so predvojni lastniki skrbeli za svoje zaposlene Slovence in bogato darovali za skupne potrebe slovenskega naroda. Komercialno imenovani Savski otok je s soglasjem sedanjega kranjskega župana dobil pristno ime Majdičev log, kar je na pristopu nanj s Stare ceste označeno in ilustrirano z zanimivimi panoji.