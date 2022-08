Pesmi Srečka Kosovela v grafiki

Pesem v grafiki je naslov večletnega projekta (2022–2025) galerije Hiša kulture v Pivki, ki raziskuje povezave med poezijo in likovno umetnostjo skozi medij grafike. Prva izvedba projekta se osredotoča na poezijo kraškega pesnika Srečka Kosovela.

Razstava bo na ogled do 4. septembra. FOTO: Olga Knez

Vsa dela, ki so nastala na delavnici, so bila prvič predstavljena na razstavi junija letos v Hiši kulture, izbor del pa so prenesli v Malo galerijo Kosovelovega doma v Sežani. In to ravno v času sežanskega občinskega praznika, kot je povedal ustvarjalec programov Kosovelovega doma David Terčon. Kustosinja razstave Mojca Grmek pa je predstavila nastajanje projekta, vse štiri avtorje razstave in njihova dela. V Sežani razstavljajo: Jovana Đukić iz Sežane, Miha Majes iz Radovljice, Monika Plemen iz Mežice in Maša Pušnik iz Divače.

»Sodelujoči umetniki so se najprej udeležili literarnega sprehoda po Sežani V korak s Kosovelom, na katerem so spoznavali pesnikovo življenje in delo. Sledila je delavnica v Hiši kulture, kjer so ustvarjali grafike v tehniki sitotiska. Za izhodišče pri delu so si izbrali Kosovelovo pesem in jo uporabili kot navdih za zasnovo grafike, pri čemer so morali uporabiti dve vnaprej določeni barvi, črno in rdeče rjavo, ter tipografijo kot neposredno vizualno vez s poezijo. Nato so grafiko odtisnili in tretjino natisnjenih izvodov spremenili v marginalno delo z intervencijami, kot so kolaž, vezenina, risba,« je povedala Mojca Grmek.

Jovana Đukić je za izhodišče svojega dela izbrala pesem Rdeča raketa. Delo je zastavila kot zaokroženo serijo šestih papirjev, kjer je v grafiko intervenirala z vezenjem. Miha Majes je grafiko zasnoval na pesmi Kons. Osrednji motiv je ekspresiven obraz, upodobljen kot mrežasta konstrukcija. Monika Plemen izhaja iz pesmi Ekspanzije. Osnovni motiv grafike je verz, ki se v pesmi največkrat ponovi (mi vsi, ki korakamo). Maša Pušnik pa je za izhodišče izbrala verze z naslovom Moja pesem. Osrednji motiv grafike je dlan, ki med palcem in kazalcem drži oko, okrog pa so raztresene besede iz prvih dveh verzov pesmi.

Razstavo v Sežani, ki bo na ogled do 4. septembra, spremlja tudi umetniška publikacija, ki so jo v okviru projekta skupaj zasnovali vsi sodelujoči pod mentorstvom Leona Zuodarja. Projekt sofinancirajo Ministrstvo za kulturo RS, Občina Pivka in Kosovelov dom Sežana.