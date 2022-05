Pesem jih združuje (FOTO)

Po dveh letih premora zaradi pandemije je JSKD OI Gornja Radgona spet pripravil tradicionalno območno revijo odraslih pevskih zasedb pod nazivom Pesem združuje.

Pevska skupina Vrelec ima za seboj že več kot 220 nastopov. FOTOGRAFIJi: Oste Bakal

Množica pevk in pevcev iz sedmih zasedb z območja Gornje Radgone in Lendave se je srečala v dvorani OŠ Kapela, s tem se je na radgonskem območju začel že 9. teden ljubiteljske kulture, s katerim se Slovenija pridružuje evropskim državam, ki se vsako leto poklonijo ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem. Slednjih je pri nas več kot 107.000!

Na tokratni reviji, katere strokovna spremljevalka je bila odlična zborovodkinja odraslih in otroških pevskih zborov, glasbena pedagoginja in skladateljica Katja Gruber, je nastopilo pet zasedb iz OI Gornja Radgona in dve iz OI Lendava. Še pred začetkom revije je prisotne pozdravila gostiteljica, ravnateljica OŠ Kapela, mag. Andreja Strmšek, ki je ob koncu s predsednico Sveta OI JSKD Gornja Radgona Slavico Kovačič podelila priznanja zborovodjem. Revijo je povezovala Simona Pirc Katalinič, vodja JSKD OI Gornja Radgona.

Iz kvinteta v kvartet

Kot prve so na reviji zapele pevke ŽePZ DU Negova – Spodnji Ivanjci, ki letos praznujejo 18 let delovanja, in sicer skladbe Osamljeno doni zvonček, Po gorah grmi ter Rož, Podjuna, Zila. Zbor vodi Vlado Maguša. Moški vokalni kvintet Klopotec Kapela prepeva od leta 2014, lani jih je zapustil član, zato so od takrat kvartet. Prisotnim so srce razvedrili s pesmima Sinoči sem na vasi bil ter Ko b' sodov ne blo. Umetniški vodja kvarteta je Anton Divjak.

Kapelska štiriperesna deteljica vztraja.

Deset let je minilo, odkar se pevke in pevci srečujejo na Glasbeni šoli Gornja Radgona. Tokrat so pripravili dve ljudski: Srečno, srečno, ljubca moja in Škrjanček poje. MePZ GŠ GR vodi Andrej Tibaut. Pevci skupine Vrelec Radenci se družijo in prepevajo že 23 let, za njimi je kar 226 nastopov. Tokrat so zapeli Čej so tiste stezice, Ujetega ptiča tožba ter Tiho skrita med gorami; njihov umetniški vodja je Anton Divjak. Moški vokalni kvintet Aeternum prihaja iz občine Črenšovci in ima preprost moto: ob prepevanju se fantje želijo sproščeno zabavati in obenem resno ustvarjati ter pustiti prijeten vtis na poslušalca.

Za dobro energijo na reviji so poskrbeli s pesmimi Miserene, Ne ori, ne sejaj ter Iz sna stoletij. Njihov umetniški vodja je Andrej Tibaut. Ženski pevski zbor pri DU Gornja Radgona deluje 16. leto, zapele so Pomladno in Kje so moje rožice. ŽePZ DU Gornja Radgona od lani vodi mlada zborovodkinja Laura Vučak. Ob koncu je nastopil še Komorni pevski zbor Vita iz Lendave s pesmima Mamca, pošljite me po vodo, po poljube ter An Irish Blessing. Zbor vodi Danijel Berden.

Pesem daje dušo vesolju, krila umu, polet domišljiji in šarm ter veselje do življenja.

V zahvali nastopajočim za petje ter poslušalcem za obisk je Simona Pirc Katalinič prijeten dogodek zaključila z besedami: »Prepričana sem, da vam bo večer ostal v lepem spominu in da vam bo pesem še doma odzvanjala v ušesih. Pa naj zaključim z mislimi velikega Platona: Glasba je moralni zakon. Pesem daje dušo vesolju, krila umu, polet domišljiji in šarm ter veselje do življenja. Torej, pojte in naj nas pesem še naprej združuje.«