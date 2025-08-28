Pero Martić med prenosom v živo storil nekaj, kar je razburilo domačine (FOTO)

Po družbenih omrežjih je zaokrožil video, ki je nastal med prenosom v živo v Cankarjevi spominski hiši. V glavni vlogi je youtuber Pero Martić, ki je trenutno na turneji po Sloveniji, med drugim pa je ta teden obiskal tudi Vrhniko.

Občina je youtuberja sprejela odprtih rok, vodič pa mu je – skupaj z mladimi oboževalci – odprl tudi vrata spominske hiše največjega slovenskega pisatelja. Tam je Martić, ki je bil nad pripovedmi o Cankarju sicer vidno navdušen, v nekem trenutku legel na posteljo, saj je želel izkusiti, kako je spati na tako majhnem ležišču. Ob tem pa si je privoščil šalo, ki je bila za marsikoga neokusna – in to je razlog, da je na tem mestu ne bomo ponavljali.

Legel je na posteljo. FOTO: Zaslonski posnetek/Youtube

Vrhnika pričakuje opravičilo

Martićevo obnašanje je obsodil tudi Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, ki je upravljavec Cankarjeve hiše. »Vrata Cankarjeve hiše smo odprli v dobri veri, da bo obisk potekal v kulturnem in spoštljivem duhu. Namesto tega smo bili priča dejanjem, ki so bila do naše ustanove in kraja žaljiva ter nespoštljiva. Dogajanje je potekalo v neposrednem prenosu, zato v tistem trenutku ni bilo mogoče ustrezno reagirati, saj situacija ni bila predvidena niti načrtovana,« so zapisali strani Visit Vrhnika in dodali, da od Martića pričakujejo javno opravičilo.

Kot je Martić povedal za Slovenske novice, je šlo za šalo na njegov račun ter da s tem ni želel nikogar užaliti. »Seveda, da se bom,« je odgovoril na naše vprašanje, ali se bo opravičil. Dodal je, da je vse že »poslano in urejeno«.