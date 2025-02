Perkmandeljc zdaj tudi v pravljici

V Hrastniku so počastili legendarnega podzemnega rudarskega škrata Perkmandeljca. Dobil je namreč svojo knjigo. Točneje, ilustrirano pravljico. Avtorja sta nekdanji rudar Albin Potisek, ki je spisal tekst, za slike pa je poskrbela Nina Kavzar. Delo so izbrali na občinskem javnem natečaju za naj otroško pravljico, govori pa o prijateljstvu med Perkmandeljcem in tiskarskim škratom. Občina Hrastnik je prva tri mesta na natečaju, na katerega se je prijavilo 17 avtorjev, tudi denarno nagradila.

Albin Potisek, ki ga imenujejo tudi mojster Bine, je nedavno prejel prvo nagrado na natečaju Mestne knjižnice Ljubljana. Pravljico je zasnoval na resničnih pripovedih hrastniških rudarjev. Perkmandeljca je v zgodbi upodobil z velikim rdečim nosom, rudarsko svetilko, brado in tremi zlatimi gumbi.

Mojster Bine je pisal, mojstrica Nina je risala.

»Pisal nisem samo kot rudar, ampak tudi kot oče in dedek. Škrata sem želel pokazati otrokom, odraslim in svojim jamskim kameratom,« Potisek pravi o tem, kako je bilo ustvarjati pravljico, ki je primerna za stare in mlade. Kot nekdanji dolgoletni rudar pozna vrsto legend in zgodb o škratu. So te bile olajšava ali ovira pri pisanju? Jih je bilo preveč za strnitev v eno pravljico? »Mislim, da jih ni nikoli preveč. Ker v rudarskem življenju ni veliko pravljic. Samo trdo delo in boj z naravo. Menim, da je prav, da se pokaže svetlejša plat, kakršno pripoveduje tudi ta pravljica,« odgovarja.

Obvezno pokrivalo

Akademska slikarka Nina Kavzar, znana po čarobnih ilustracijah za Lahkonočnice na RTV in grafike za Unicef, jo je nadgradila z vizualno upodobitvijo podzemnega škrata. Ena od legend o Perkmandeljcu, verjetno najbolj znana, je, da ga v resnici ni še nihče videl. Upodobitev je bila zelo zahtevna.

»Da ne obstajajo nobeni dokazi ali zapisi o njegovem videzu, je prednost in obenem slabost. Zato sem se opirala samo na svojo domišljijo in pri tem upoštevala neke značilnosti, ki veljajo za škrate. Na primer, da imajo pokrivalo, uporabila sem tudi značilne rudniške barve, torej zeleno, rdečo in črno. Glede na to, da je pravljica namenjena predvsem najmlajšim, sem se opirala na ilustracijo, prijazno do njih,« pravi. S končno podobo je zadovoljna, bi pa zdaj, ko ve malce več o škratu, še kaj dodala. »Nimam ravno pisateljskega daru, zato sama verjetno ne bi pisala. Z veseljem pa ustvarim še katero ilustracijo,« pravi o tem, ali bi se morda lotila samostojne slikanice o Perkmandeljcu.

Na predstavitvi pravljice so nastopili Otroški pevski zbor OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, dramski krožek, ki je upodobil Perkmandeljca, tiskarskega škrata ter poštarja, in Kaja Čop z Občine Hrastnik, ki je dogodek povezovala, oblečena v občinskega škrata.