Perkmandeljc pospremil prisego mladih knapov (FOTO)

Po dveletnem premoru zaradi covida-19 so v Zasavju spet pripravili prireditev, ki je namenjena ohranjanju rudarske dediščine. Krajevni skupnosti Jože Marn in Franc Farčnik sta skupaj s Turističnim društvom Ruardi organizirali sicer tradicionalno prireditev Perkmandeljc vabi v svojo deželo 2021. Po dveh letih skrivanja pod zemljo, v globokih rovih, je na plan spet prilezel znameniti rudarski škrat. Običajno so del prireditve tudi nogometni turnir in otroške delavnice, a je letos oboje žal odpadlo. Z obiskom so vseeno več kot zadovoljni, saj so bili obiskovalci tudi Nezasavci. Desetega Perkmand...