Pepin čudež pod Rašico (FOTO)

Družina Okorn z Rašice pri Ljubljani, ki je med domačini in okoliškimi prebivalci dobro znana po svoji kmetiji in Gostilni Pr´ Španu, ima letos veliko razlogov za veselje. Oče in sin, ki si delita ime Jože, slavita 50 oziroma 80 let. In kot da to še ni dovolj, je družino 23. aprila letos razveselila še njihova pujsa Pepa, ki je postala ponosna mama kar 25 pujskom. Gre za številko, ki nikakor ne more ostati neopažena, saj ima, kot izhaja iz literature, povprečna domača svinja tam nekje do 15 mladičev v leglu. Poleg tega je številka 25 tudi ena, vsaj medijsko zabeleženih, največjih doslej....