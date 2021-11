Penino spili na globini 30 metrov

Kočevsko umetno jezero, nastalo na dnevnem kopu nekdanjega rudnika rjavega premoga, velja za eno najčistejših in najglobljih v Sloveniji, tudi okolica s poudarjenim traviščem in drevesnimi vrstami, ki je habitat za več kot sto različnih vrst ptic, podpisuje eno najlepših razglednic kraja. Če dodamo prizadevanje lokalne skupnosti v zadnjih letih pri ureditvi brežin s pomoli in dostop do kopališča ter zadnjo pridobitev, Park Jezero, ki je v zasebni lasti, je skica za portret turističnega bisera malone popolna in z velikim črkami vrisana na zemljevid še ne razkritih posebnosti, kot je navsezadnje vsa Kočevska, ki so jo še kako dobro prepoznali tudi na severu države, v Pomurju.

122 steklenic so poslali na dno.

Pijača za bogove

Vodstvo tamkajšnjih Radgonskih goric, družbe, ki v svojih edinstvenih kleteh prideluje in hrani vina že od leta 1852, ponos hiše pa predstavlja prva in največkrat nagrajena slovenska penina, prejemnica več 10 šampionov in več 100 medalj z mednarodnih ocenjevanj, zlata radgonska penina, bo eno leto zorela v rudniškem jezeru. Pravzaprav 122 steklenic radgonske penine Selection, letnik 2018, ki je pred kratkim na londonskem ocenjevanju Glass of Bubbly prejel laskavo trofejo, so člani Potapljaškega kluba Ponirek v posebni kletki potopili na globino 30 metrov. Pod vodo so odprli eno od steklenic in tako nazdravili uspešnemu zorenju penine na stalni temperaturi šestih stopinj in seveda v temi. Po enem letu jo bodo hkrati dvignili s penino istega letnika, ki so jo lani potopili v domačem kraju. Tudi tako bodo simbolično počastili 170. obletnico prve javne omembe zlate penine, žlahtne pijače, kakršni se niti bogovi ne bi odrekli.

»Že 12 let sredi junija poseben obred opravimo na reki Muri, kjer je pretok vode na brzicah seveda večji, v Kočevskem jezeru pa bo valovanje globinskih voda bolj počasno, s tem tudi premik steklenic, na katerih bo voda pustila svoj pečat,« ne dvomi Borut Cvetkovič, direktor Radgonskih goric. »Imamo najčistejše jezero, sem ob neki priložnosti dejal direktorju. Zakaj ne bi vaše vino zorelo na globini, kjer so nekoč kopali rjavi premog? Ni odlašal, to, kar je videl pri nas, ga je enostavno prevzelo,« zadovoljstva ni skrival Marjan Zajc, direktor Parka Jezero. Pred potopom penine je simbolični potop ene steklenice skupaj s kočevskim županom Vladimirjem Prebiličem opravil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek. »Otroštvo in leta mladosti sem preživljal v Kočevju. Tudi mojo takratno ljubezen, poznejšo ženo, sem v Ljubljano odpeljal iz tega mesta, v katero se vselej rad vračam. Danes sem še posebno počaščen kot vinski vitez, da lahko spnem nit, ki bo simbolično povezovala vinorodne Radgonsko-Kapelske gorice z zeleno Kočevsko, v katero je treba priti in poslušati mir. Tudi ob kozarcu žlahtne penine, tu ob jezeru, » je potop pospremil Janez Dežman, vinski vitez.