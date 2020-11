Penine ustvarjata že 30 let

Letos mineva 30 let od začetka z mehurčki prepletene vinske zgodbe, ki jo v briški vasici Biljana, domačini ji rečejo Bjana, piše družina Sirk. Tako sta v luči okrogle obletnice Petra in Miran Sirk te dni predstavila prav posebno penino, imenovano giant – ta ni posebna samo zato, ker bodo z njo napolnili samo 1000 velikih steklenic (magnum), temveč tudi zato, ker je to enkratna penina, ki ne bo imela ponovitev.»To vino je polno simbolike – že ime, giant, pove, da ima to vino poslanstvo in pooseblja našo 30-letno zgodovino,« pravi Miran Sirk. Dvome pregnali visoki ciljiKo se je pred tremi desetletji podal na vinsko pot, ...