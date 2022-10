Penine na viteškem turnirju, najboljša je s Krasa

V prostorih Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje je potekal 18. viteški turnir, ki ga je ob pomoči omenjene šole pripravilo Združenje slovenskega reda vitezov vina (ZSRVV) oziroma njihovo omizje Celje.

Ocenjevalci, ki jih je vodil ugledni enolog ter vinski in šampanjski vitez Lojze Filipič, so bili sami vinski vitezi, in sicer iz vsakega omizja po eden: Majda Brdnik, Mojmir Wondra, Zlatko Borak, Zdravko Mastnak, Ivan Mijošek, Sebastjan Rojs, Marjan Smrtnik, Katarina Merlin. Morali so oceniti 23 viteških penin iz vseh treh slovenskih vinorodnih dežel.

Gong za začetek turnirja

Kot sta nam povedala ambasador ZSRVV Milan Pogačnik in vodja ocenjevalcev Filipič, je turnir potekal v štirih skupinah po sistemu rangiranja. Zmagovalci skupin so se namreč uvrstili v finale, kjer so vsi člani komisije izbrali štiri najboljše. In vsi štirje so bili iz jugozahodne oziroma južne Slovenije.

Za zmagovalno je bila izbrana penina malvazija (Igor Sanador) in postala viteško vino 2022. Na drugo mesto se je uvrstila penina afrodita (Vina Mijošek), na tretje penina valentina-rose (Vina Mastnak) in na četrto semiška penina-rose (Penine Simonič).

Udeležence je pozdravil Milan Pogačnik (desno).