Sončna in vroča poletna nedelja s temperaturo krepko čez 30 stopinj je bila kot namenjena za degustacijo radgonskih penin in vin ter za vse drugo, kar je družba Radgonske gorice pripravila ob dnevu odprtih kleti. Na stotine ljubiteljev dobre kapljice in drugih obiskovalcev je po dveh letih pavze oblegalo prireditveni prostor okrog kleti omenjenega radgonskega podjetja. Gostitelji so z zadovoljstvom ponovno na široko odprli vrata v najstarejšo peničarsko klet v Sloveniji ter z največjim navdušenjem množice povabili na edinstveno in že tradicionalno doživetje v Gornji Radgoni – dan odprtih...