Peljemo vas na vrhunska vina!

Ljubljanski grad na griču nad mestom stoji že 900 let in je zagotovo njegova glavna znamenitost. In če so lahko milijontega gosta v letu 2013 pozdravili 28. decembra, so ga leta 2019 sprejeli že v začetku septembra. Tistega leta je grad obiskalo že več kot 1,3 milijona ljudi!

Leta 2019, prav v času, ko so počastili omenjenega jubilejneža, pa je kot češnjica na torti sedla še ena najpomembnejših investicij za slovenski turizem, kot so najzaslužnejši tedaj opisovali obnovitev in ureditev grajske terase, rečejo ji Bastija, ta se ponaša z najlepšim razgledom na mesto, ter ob njej še ene pomembne takratne pridobitve, Grajske vinoteke.

»Če bodo znali v Ljubljani (iz)tržiti to fantastično prizorišče, se bo trlo gostov in turistov!« smo ob odprtju pred tremi leti vsi po vrsti premišljevali ter obenem neprivoščljivo upali, pa je prišla že v nekaj mesecih korona in izničila domala vsa prizadevanja, saj je upad vseh gostov v nekem trenutku znašal celo 80 odstotkov.

Gonilna sila je Belica

Vodja restavracije v Grajski vinoteki Edi Kostić vsakogar popelje na prvovrstni sprehod po slovenskih vinorodnih deželah. Fotografije: Dejan Javornik

Letošnja turistična sezona je tako prva prava po koronski krizi, zato tudi Ljubljanski grad počasi dobiva podobo oblegane destinacije. Že pogled na vrsto radovednežev, ki se je zadnjič valila po mostičku proti središču gradu, je povedal dovolj. Prav tako je bila zasedena tudi terasa pred Grajsko vinoteko, nad delovanjem katere bdi, toda kot pravi, je dejanska gonilna sila pravzaprav, znameniti Bric je namreč tudi najemnik.

Gre za vrhunskega vinarja iz Medane, ki ga vsi poznamo pod vzdevkom Belica, Belica pa ni le blagovna znamka, pomeni tudi sinonim za najboljša vina kot tudi idealno kulinarično spremljavo, kakršna sta briški pršut in šalam, zaradi česar je lahko degustiranje le še slajše in lažje, če hočete.

10 vinskih degustacij za dve osebi bomo razdelili.

Nagrajeni pari se bodo že v kratkem razvajali na Ljubljanskem gradu.

Sprehod po Grajski vinoteki je vznemirljiv. Nekoč kaznilnica je danes prestižni prostor, v katerem v obokani grajski kleti hranijo več kot 200 etiket izključno slovenskih vin, njihovi wine tastingi pa so medtem postali že tako ali tako svojevrstna uspešnica, tudi zato, ker vas osebje poznavalsko popelje po vseh treh vinorodnih slovenskih deželah. Ob lagodnih požirkih, po katerih občutite in se dokončno zaveste, od kod Slovencem takšen značaj, ponekod svež in sladek, drugod jasen in oster, je Grajska vinoteka tudi prostor, v katerem dosežejo to, da se lahko na enem samem mestu sprehajamo med različnimi slovenskimi vinogradi.

Obnovljena terasa je ena najpomembnejših investicij za slovenski turizem.

Nepozabno doživetje

Ta vinoteka, ki si prizadeva postati, kot nam je izdal Kogovšek, ena najboljših v jugovzhodni Evropi, poskrbi prav za to, da ste zdaj v Jeruzalemu s kozarcem Verusovega sauvignona, že v naslednjem hipu v belokranjski vinski kleti pri Šukljetu, na koncu pa se vdate še vsem tistim vonjavam, ki jih je pomagal soustvariti ravno Belica, in so pridrle iz njegovega aromatičnega muškatnega cveta. S čimer smo želeli povedati prav to, da je Grajska vinoteka pravzaprav v funkciji vodnika po slovenskih vinorodnih območjih. Pa tudi to, da je Anže Kogovšek okoli sebe zbral skoraj nogometno ekipo predanih in usposobljenih natakaric in natakarjev, poklica, ki je predolgo izgubljal svojo veljavo, zdaj pa postaja tudi zaradi takšnih vinotek spet cenjen, ker pa je dobrih natakarjev ta hip res malo, so vodje takšnih restavracij razumljivo pred silno zahtevno pa tudi pasje drago nalogo v svoje vrste pridobiti zanesljivo in profesionalno strežbo, s tem pa razvezati mošnjiček, kar je Kogovšku, kot vse kaže, tudi uspelo.

Naziv za slovenskost, pristnost, gostoljubnost.

Ko bo Grajska vinoteka postala slednjič tudi obvezna protokolarna postojanka, kjer se bodo srečevali najvišji domači in tuji (ne le politični) predstavniki, tedaj bo Kogovšek, nam je zaupal, upravičil svoje poslanstvo tistega, ki je poskušal z Grajsko vinoteko okužiti ne le turiste, temveč tudi preostale domačine in rojake, tem kani v sodelovanju s Slovenskimi novicami pokloniti 10 vinskih degustacij za 2 osebi. Kar pomeni, da boste lahko z izpolnjeno prijavnico sodelovali v žrebanju, 10 srečnežev pa bo v Grajski vinoteki na Ljubljanskem gradu nagrajenih z nepozabnim doživetjem za dve osebi!

Uživanje nad mestom.

Če je Ljubljanski grad z vsem, kar premore, simbol vrhunskosti in popolnosti, je Grajska vinoteka simbol slovenskosti, pristnosti in gostoljubnosti. Je dokaz, kam sodijo slovenska vina. V sam svetovni vrh! Da je res tako, bo deset nagrajenih parov s pomočjo Slovenskih novic in Grajske vinoteke na svojih brbončicah okusilo že v kratkem.