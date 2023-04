Mineva natanko leto dni od letakov, ki so se pojavili v nabiralnikih okoli Doma pod gorco v Mariboru. Sporočali so, da bo travnik v enem najmirnejših delov, v mariborski četrti Studenci, naselila prašičja farma. Nekdanji mestni svetnik Aleksandar Jovanović je v imenu lastnice 25.000 kvadratnih metrov velikega zemljišča Angele Šerbec takrat sprožil močno medijsko akcijo, ki je zatresla štajersko glavno mesto. Krškopoljski prašiči so se po začetnih zapletih vendarle naselili, ljudje so jih drli množično gledat kot nekaj še nevidenega, otroci iz okoliških hišk so celo začeli zaračunavati vstopnin...