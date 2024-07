Peklensko petkovo popoldne na slovenskih cestah: več kot 20-kilometrski zastoj sega do Postojne

V večini avstrijskih in nekaterih nemških zveznih deželah se začenjajo počitnice, zato je konec tedna na cestah proti turističnim središčem in Hrvaški pričakovati povečan promet. Dars pa bo v sklopu zaključka prenove avtocestnega odseka med predorom Šentvid in razcepom Koseze v Ljubljani v noči na nedeljo uvedel popolno zaporo v smeri proti Kopru. Zapora bo veljala od sobote od 21. ure do nedelje predvidoma do 13. ure, zato na Darsu pričakujejo daljše zastoje.