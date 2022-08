Kakor da naravne nesreče niso dovolj, da v zadnjih tednih in dneh helikopterske enote policije in Slovenske vojske niso delale s polno paro in krotile ognjenih zubljev, jim počitka zdaj ne dajo neodgovorni planinci in pohodniki. Policisti opozarjajo celo, da je tempo reševanja naravnost peklenski. Neizprosna pa je tudi tista najbolj črna statistika. Letos se je v gorah življenje končalo za 24 (19 zaradi nesreče oziroma poškodbe, 5 zaradi drugih zdravstvenih težav) ljudi. Za primerjavo, lani je v vsem letu umrlo 22 planincev in pohodnikov. A če spomnimo na nedavno hudo nesrečo na Triglavu, ko ...