Peklenski ponedeljek na cestah: na meji se boste načakali

Praznični ponedeljek zaznamuje gneča na slovenskih cestah in na mejnih prehodih s Hrvaško. Večkilometrska kolona je tudi pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji.

Za vstop v Slovenijo na mejnem prehodu Gruškovje je treba po podatkih prometnoinformacijskega centra čakati od ene do dveh ur, za izstop pa do pol ure. Na mejnem prehodu Sečovlje je medtem gneča večja za izstop iz države. Treba je čakati od ene do dveh ur, za vstop pa do ene ure.

Na mejnem prehodu Dragonja je tako za vstop kot izstop treba čakati do ene ure. Na Jelšanah je treba za vstop čakati do pol ure, za izstop pa do ene ure.

Čakalne dobe za vstop so še na mejnem prehodu Starod v bližini mejnega prehoda Jelšane (do pol ure), na prehodu Sočerga pri Buzetu je treba za izstop čakati do pol ure, v belokranjski Vinici pa je do pol ure treba čakati za vstop v državo.

Dolga kolona pred predorom Karavanke

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji trikilometrska kolona. Pri prometnoinformacijskem centru za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod/Lipce. Zastoj je tudi na regionalni cesti pred Hrušico.