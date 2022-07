Peklenska vročina ne popušča: znano, kako to vpliva na ljudi

Vročinski val še ne pojenja. Velika toplotna obremenitev vpliva tudi na počutje najbolj ogroženih skupin. V ZD Ljubljana do petka vročinskih kapi še niso zabeležili, so pa zdravniško pomoč posamezniki iskali zaradi drugih težav. »Dejstvo pa je, da vročina lahko poslabša številna kronična obolenja, zaradi česar ljudje poiščejo pomoč in kar zato vodi tudi v večje obremenitve na urgenci,« so zapisali v odgovoru, a na ljubljanski urgenci pojasnjujejo, da pri njih zaradi vročine niso zabeležili večjega števila obiskov.

Podobno stanje je tudi v UKC Maribor. »Za zdaj ne beležimo pretiranega porasta števila bolnikov zaradi težav na podlagi vročinskega udara. Glavnino tovrstnih bolnikov navadno sicer predstavljajo starejši bolniki s pridruženimi boleznimi, ki prihajajo večinoma zaradi poslabšanja katere izmed osnovnih bolezni (srčno popuščanje, rakaste bolezni, motnje srčnega ritma ...). Neposrednega smrtnega primera nismo imeli,« so odgovorili in ob tem dodali, da ljudem svetujejo, da se med dnevnim obdobjem najvišjih temperatur zadržuje v senci, na hladnem, omejijo fizične aktivnosti in napore ter ne pozabijo na zadostno hidracijo.

Zaradi hude toplotne obremenitve in nevzdržnega stanja pa naj bi v šotoru, ki je bil postavljen pred znano pohištveno trgovino v Mariboru mlajši zaposleni kolapsiral in dobil vročinske krče. Sindikat delavcev trgovine Sloveije je zaradi nevzdržnih razmer inšpektorat za delo pozval k zaprtju obrata, poroča 24ur. Inšpektorat naj bi ta obrat in druge prostore, kje je bila temperatura previsoka, z ustno odpovedno odločbo zaprl. Dodajajo, da so temperature v šotoru v zadnjem tednu presegale 38 stopinj Celzija. Zaposlenega naj bi vodja poslal domov, a so ga kasneje vseeno sodelavci odpeljali v bolnišnico, kjer so ga oskrbeli.

Prihajajo ohladitev in nevihte

In kaj nas čaka v prihodnjih dneh? Agencija za okolje še vedno opozarja na veliko toplotno obremenitev. Opozorilo so izdali za nedeljo in ponedeljek. Kot kaže, vročina še ne bo pojenjala. Napovedi kažejo, da bo tudi danes pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini do 36 °C. V ponedeljek bo sončno in vroče. Ponekod v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa zahodnik. Pozno popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale prve nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, ob morju okoli 23, najvišje dnevne od 30 do 36 °C.

Ohladitev bi lahko dočakali v noči na torek, ko se bodo nevihte širile na ostalo Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter. V torek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi nevihtami. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V notranjosti Slovenije se bo osvežilo. V sredo bo precej jasno.

Še vedno velja tudi opozorilo zaradi velike požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju celotne države. To pomeni, da je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostreni nadzor.