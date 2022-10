Pekel s posodobljeno elektriko (FOTO)

V Turističnem društvu (TD) Šempeter v Savinjski dolini so se letos lotili tehnično in tudi finančno zelo zahtevnega projekta v jami Pekel – posodobitve elektrifikacije. Velik del nalog je že opravljen, zato so v TD prenovo že proslavili in hkrati zaznamovali 50. obletnico prve razsvetlitve jame in njenega odprtja za turistični obisk. Dogodek je bil načrtovan v sklopu vsakoletne prireditve Pozdrav jeseni, a je bila zaradi slabega vremena odpovedana. Ni pa odpadla jubilejna slovesnost, ki se je odvijala v jami. Dogodek so s kulturnim programom obogatili učenci OŠ Šempeter, z nagovori pa poleg predsednice društva Ivice Čretnik še nekateri gostje.

Med nagovorom predsednice Ivice Čretnik

Po besedah predsednice društva je to zelo pomemben dan za nadaljnji razvoj turizma v tem kraškem biseru sredi Savinjske doline. Priložnost je izkoristila za zahvalo vsem donatorjem, občini Žalec in vsem tistim, ki so sodelovali in še sodelujejo pri projektu, ter jamarskemu društvu Črni galeb iz Prebolda, katerega ustanovitev je tesno povezana z odkritjem zgornje etaže jame leta 1969 in odprtjem jame za turistični ogled.

Posodobitev bo morda razkrila še katero lepoto tega podzemnega bisera.

Nujni poseg

V zgornji etaži jame so čudovite ponvice, ki so zdaj zaščitene tudi z ograjo.

Na nujnost ureditve razsvetljave so več let opozarjali tudi na Zavodu RS za varstvo narave. Po besedah Ljudmile Strahovnik iz celjske enote se namreč v osvetljenih jamah začne razvijati tako imenovana lučna flora, ki se nalaga na kapnikih in jim preprečuje nadaljnjo rast. Z novo osvetlitvijo se bo vpliv svetlobe bistveno zmanjšal, poleg tega bo jama za obiskovalce postala še zanimivejša. Za približno 70 odstotkov pa se bo zmanjšala poraba energije, kar je v teh časih energetske krize in draginje še pomembnejše.

Po uradnem odprtju, ki so ga z baklami popestrili trije preboldski jamarji, je sledil še ogled jame. Kot rečeno bodo dela končali v prihodnjih dneh. Z novo razsvetljavo bo jama razkrila tudi katero do zdaj neopaženo lepoto tega kraškega bisera, ki ga obišče okoli 12.000 ljudi na leto.