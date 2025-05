Pehtran, repica in šnops? Ne – v Mežici zmaguje okus po tradiciji

Nekaj več kot 3000 prebivalcev šteje Mežica, ki je alpsko in rudarsko turistično središče Mežiške doline. Pod Peco so rudarili že Rimljani, danes pa sta v njenem podzemlju turistični rudnik in muzej. V vse okoliške hribe vodijo urejene gozdne ceste in planinske poti. Popeljejo vas tudi do doma na Mali Peci, kjer v bližnji votlini spi kralj Matjaž. Nad Mežico so zanimiva cerkev sv. Lenarta s čudodelno verigo, Podkraj z značilnimi kaščami in Lom s prelepimi razgledi na sosednjo Podjuno. Že šesto leto so pripravili tudi festival makaronflajša, se pravi makaronovo meso. Rudnik danesZaradi izčrpan...