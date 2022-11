Pedale gonili z mislijo na jedačo

V Društvu starodobnikov – ljubiteljev starih koles Dimek Beltinci, ki ga vodi Slavko Horvat, so bili letos nadvse dejavni. Sezono so zaključili z zadnjo kolesarsko vožnjo in se iz Beltincev odpeljali proti Črenšovcem. Ustavili so se pri dveh članih društva, Milanu Jaklinu in Slavku Kovaču, ter dogodek sklenili na domačiji člana Ivana Smeja. Na zadnjo vožnjo letos se je podalo sedem članov pobratenega Old timer kluba Biciklin iz hrvaške Koprivnice, ki jih je vodil Boris Femelec.

Člani društva starodobnikov – ljubiteljev starih koles Dimek Beltinci

Člani Dimeka Beltinci pa so se popeljali s kolesi, starimi od 70 do 90 let. Nekateri so s seboj vzeli cekarje iz ličja, ki so bili polni domačih dobrot, da so lažje poganjali pedale. Vsi so se tudi oblekli v starodobna oblačila in si na glavo poveznili klobuk. Na panoramski vožnji so prevozili okoli 15 kilometrov.