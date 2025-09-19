Pečečnik oster do Levice, a poglejte, kako mu je ta odgovorila

Podjetnik Joc Pečečnik je bil včeraj gost v oddaji na RTV Slovenija, v kateri so govorili o dolgotrajni oskrbi. Pečečnik je v oddaji med drugim omenil tudi stranko Levica. O njej je povedal nekaj, kar stranki ni bilo niti najmanj všeč.

»Jaz mislim, da je Levica zelo efektivna stranka in tukaj se je nabrala ena dobesedno mularija, ki se dela norca iz cele države in z vseh državljanov,« je povedal v oddaji. V stranki Levica so se danes odzvali na njegove včerajšnje besede.

Odziv Levice

»Pa se dajmo pogovoriti o teh bogatih izkušnjah starejših generacij, ki nam mulariji bojda manjkajo,« so začeli svoj zapis na Facebooku, v katerem so se dotaknili dolgotrajne oskrbe.

»Raznorazne osnutke zakonov o dolgotrajni oskrbi se je pisalo več kot 30 let. Čisto vsak med njimi je obtičal v predalu, brez zbrane podpore, izdelanega koncepta ali jasnega načrta, kako bomo za vse skupaj plačali. Razen predzadnjega predloga, ki ga spacala Janševa vlada - ta je edini dejansko prilezel do glasovanja. Njihova ideja o finančni konstrukciji je bila, da tik pred izgubljenimi volitvami napišejo, da bo vse že pokril proračun naslednje vlade. Tako planirajo izkušeni državniki za razliko od nas mularije. Državljani so to zavrnili na referendumu,« so nadaljevali svoj zapis.

Na Pečečnika so naslovili tudi vprašanje: »Vaš koncept dolgotrajne oskrbe je seveda drugačen. Vi pravite, da država duši prebivalstvo z davki in da je bolje, da razdelimo ljudem denar. Si bodo že sami sfinancirali dolgotrajno oskrbo. Ampak to je točno tisto stanje, ki ga imamo že 30 let: povprečne oskrbnine znašajo okoli 1.200 evrov mesečno in sežejo navzgor tja do 2.000 evrov. Res pričakujete, da lahko razdremo z davki financirane storitve - naše vrtce, bolnišnice, gasilce, ceste in železnice - do te mere, da bo ljudem ostalo dovolj denarja za tako visoke položnice?«

V odzivu so poudarili, da so odgovorna stranka. »V resnici smo mi, ta mularija iz Levice, vedno bili fiskalno najbolj odgovorna stranka. Nikoli nismo na pamet pisali zakonov, ki ne bi imeli finančnega pokritja. Nikoli se nismo izogibali temu, da bi odkrito povedali, da bo nekaj stalo in da bo za to potrebno plačati,« so zapisali, zapis pa zaključili z besedami »pozdrav, mularija iz Levice.«

