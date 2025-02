Pečečnik pisal Golobu: »Odtekajo milijarde ...«

Predsednik Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) Joc Pečečnik je v odprtem pismu premierju Robertu Golobu izrazil globoko zaskrbljenost zaradi razširjene korupcije v državi. Opozoril je, da koruptivna dejanja, zlasti v državnih podjetjih in agencijah, povzročajo ogromne finančne izgube ter onemogočajo delovanje države.

Pečečnik je poudaril, da so zaradi tega državljani in podjetniki prekomerno obremenjeni z davki, plače v Sloveniji so med davčno najbolj obremenjenimi, o čemer so pred dnevi že opozorili na Gospodarski zbornici Slovenije, to pa znižuje življenjski standard ter zmanjšuje konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Nemogoče obremenitve za državljane

»Želim vas opozoriti, da so vse te milijarde, ki gredo skozi korupcijski kanal, za državljane izgubljene, saj se v takem sistemu prikrito zlivajo v žepe posameznikov in tudi sodelujočih podjetij pri poslih z državo. Takšna ravnanja povzročajo stroškovno globoko in nevzdržno funkcioniranje države, zato od nas državljanov in podjetnikov, ki hodimo v službe in resnično delamo ter ustvarjamo dodano vrednost v dejanskih proizvodih in storitvah, zahtevate nemogoče visoke obremenitve, ki niso več logične in primerljive s tujino,« je v pismu med drugim zapisal Pečenik.

In dodal: »Za ureditev razmer potrebujete le malo kmečke pameti, dobronamernosti in ljubezni do države. S temi preprostimi, a hkrati nujnimi rešitvami boste pokazali, da so vaši nameni iskreni, predvsem pa takšni, kot ste jih državljanom obljubljali pred volitvami. Zagotovo se bodo s tem strinjali vaši koalicijski partnerji.«

Stanovanjska politika »popolnoma neumna«

Predsednik SBC se je obregnil tudi ob stranko Levica in stanovanjsko politiko, ki je po njegovem mnenju »neumna«, način, na katerega so se lotili reševanja stanovanjske politike, pa dokazano neučinkovit.

»Levica s popolnoma neumno stanovanjsko politiko zapravlja milijone. Na ta način posredno gradite potencialne socialne gete, čeprav se je na evropski ravni (Francija, Nemčija, Belgija) že pokazalo, da ne delujejo in da je pravi pristop homogen razvoj stanovanjske politike po vsej državi in po naravni poti. Naravna pot pa je vsekakor to, da mladim omogočite, da imajo dobre plače in da jim ob zneskih nad tri tisoč evrov ne pobirate dveh tretjin za davke in prispevke,« pravi Pečečnik.

Predlaga rešitve

Eden naših najuspešnejših podjetnikov predlaga rešitve, s katerimi bi lahko dosegli konkurenčnost: višje plače in zmanjševanje prispevnih stopenj in davščin za zaposlene, možnost dela za upokojence (tiste, ki si želijo delati in na način, da ohranijo pokojnine v celoti), fleksibilno nagrajevanje zaposlenih z dobičkom, dostop do električne energije po konkurenčni ceni, boj proti korupciji.

Za odziv smo prosili tudi predsednika vlade, na odgovore še čakamo.