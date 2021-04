Pečečnik bo ovadil Simonitija, Plečnikov stadion na sodišče

Ministrstvo za okolje in prostor je konec marca družbi Bežigrajski športni park (BŠP) zavrnilo izdajo gradbenega dovoljenja za projekt na območju Plečnikovega stadiona. Prvi mož BŠP Joc Pečečnik je povedal, da tega po 14-letni kalvariji prenove stadiona niso pričakovali, zato bodo vložili kazenske ovadbe in tožbe.

Od projekta ne odstopa

»Od projekta ne bomo odstopili, 14 let energije, želje in denarja smo vložili, da bi se stadion končno uredil. Hoteli smo narediti simbiozo starega in novega, da ohranimo kulturno dediščino, ki je edina mogoča za obnovo Plečnikovega stadiona. Tega je država daleč nazaj opustila in se, kot tudi do drugih kulturnih spomenikov, do njega obnaša mačehovsko in ga pušča propadati,« je izpostavil Pečečnik.



Pečečnik je zaradi »neupravičenih posegov v postopek izdaje gradbenega dovoljenja« za začetek naslednjega tedna napovedal kazenske ovadbe, tožbo na upravnem sodišču in odškodninske tožbe.

Ovadili bodo ministra

Pri tem je posebej omenil ovadbo proti ministru za kulturo Vasku Simonitiju in Jelki Pirkovič, v. d. generalne direktorice direktorata za kulturno dediščino na ministrstvu za kulturo. Obenem sta tako Pečečnik kot tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdan Gabrovec zatrdila, da je v dosedanjih razgovorih predsednik vlade Janez Janša izražal podporo projektu BŠP.



»Živimo v zelo čudni državi, kjer je ministrstvo za kulturo pokazalo, da zanj zakon in stroka ne veljata. Najvišji uradniki kažejo svojo moč vsem državljanom, da lahko delajo, kar hočejo. Njihov cilj pa ni kultura ali kulturni spomeniki, ampak škodovati posameznikom, v tem primeru meni osebno, družbi BŠP in vsem njenim partnerjem. Proti tej samovolji se bomo borili z vsemi sredstvi. Nisem še star in imam dovolj časa za ta projekt v dobro športa, države in naše kulturne dediščine,« je še povedal Pečečnik.



Dodal je še, da ministra Simonitija osebno ne pozna ter da meni, da osebno v to ni vpleten.



Projekt BŠP je Pečečnik pripravljen tudi odstopiti državi, če bi njemu in partnerjem povrnila doslej vložena sredstva, tudi z menjavo za drugo nepremičnino, vendar ne pod pogojem, če bi država potem projekt predala drugemu vlagatelju.

Ministrstvo še ne komentira

Na ministrstvu za kulturo so za STA zapisali, da tožbe oziroma kazenske ovadbe uradno še niso prejeli. »Komentirali bomo, ko dobimo ustrezno dokumentacijo in jo temeljito pregledajo naše strokovne službe,« so dodali.



Predsednik OKS Gabrovec pa je povedal, da ostajajo partnerji BŠP tudi naprej, po Pečečnikovih besedah pa to velja tudi za Mol. Gabrovec je pojasnil, da si OKS obeta prostore za svoje delovanje, za panožne in druge športne organizacije ter za slovenski olimpijski športni center.

