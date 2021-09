Incident zaradi PCT v Brežicah, na pomoč policija

Danes so začela veljati nova PCT-pravila, ki so v javnosti poskrbela za nekaj nejevolje. Iz Brežic poročajo o incidentu, ki se je zgodil na Petrolovem servisu. Kot smo izvedeli, se je oseba pripeljala polnit rezervoar, a ji zaposleni, ker ni izpolnjevala PCT-pogoja, kot to narekujejo vladni odloki, niso dovolili točenje goriva. Oseba je zato na točilnem mestu zaklenila avto in odšla. Na pomoč je bila poklicana policija, saj gre za kritično infrastrukturo, pa tudi eksplozivno cono, so nam povedali pri Petrolu. Zaklenjeno vozilo bodo odstranili, stroški pa bodo bremenili lastnika, ki ga je policija menda že identificirala.



Iz Petrola so sporočili še, da linije pregorevajo, da je veliko nejevolje, da so zaposleni deležni precejšnjih kritik in žaljivk, pri tem pa opozarjajo, da le spoštujejo veljavne odloke, zato tudi vse napotujejo na pristojne organe.



V UKC Ljubljana posebnosti niso zaznali. Ena pacientka, ki ni izpolnjevala kriterija PCT in je bila naročena na pregled na polikliniki, je bila napotena na hitri antigenski test ob vhodu v polikliniko.



Podobno poročajo iz Slovenskih železnic: »Za zdaj ne beležimo nobenih incidentov, prav tako na prodajnih mestih (železniških postajah) ne prihaja do čakalnih vrst.«



Tudi v Mercatorju niso zabeležili incidentov.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: