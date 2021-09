PCT ali zaprta šola? Ravnatelj v Preboldu se je odločil

Na predvečer začetka novega šolskega leta so z ministrstva za izobraževanje sporočili, da morajo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevati trenutne epidemiološke razmere in izvajati ukrepe, skladne s priporočili NIJZ, sicer jim bo odrejen pouk na daljavo.Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo je stopil v veljavo že na prvi šolski dan, in predvideva, da bo zavod prešel na izobraževanje na daljavo, če bo pristojni inšpektorat ugotovil, da zavod ne izpolnjuje predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja covida 19.Javnost z zanimanjem spremlja, kaj se bo zgodilo na osnovni šoli v Preboldu, katere ravnateljvztrajno zavrača nošenje mask, testiranje oz. izpolnjevanje pogoja PCT ter ima očitno pri tem kar nekaj podpornikov. Bodo šolarji torej že po prvem dnevu obveščeni, da jih čaka šola od doma?Kot kaže, vendarle ne bo tako. V Preboldu je zjutraj skozi šolska vrata zakorakala množica učencev, ki so menda od vodstva šole dobili navodila, da bodo delovali v skladu s priporočili NIJZ, piše Večer. Prav tako so starši prvošolčkov v vabilu na prvi šolski dan dobili v podpis izjavo o izpolnjevanju pogoja PCT. Ravnatelj Žurej sicer izjav še vedno ne daje.Kot poroča Delo, je županzagotovil, da bodo šolo odprli pod pogojem PCT. Debelak je pojasnil, da so ravnatelju Žureju inšpektorji jasno povedali, da v nasprotnem primeru šola danes ne bo odprta oziroma da se bodo učenci izobraževali na daljavo.