Pazljivo v vročini: takšne opekline je dobil malček na razgretih tleh v vrtcu (FOTO)

Te dni, ko je Slovenijo zajel vročinski val in ko temperature vsak dan vztrajajo nad 30 stopinj Celzija, se je nujno zaščitit pred vročino in morebitnim toplotnim udarom. Pazljivi pa bodite tudi zaradi vseh razgretih površin okoli nas - dobite lahko hujše opekline.

Če je zunaj 25℃, temperatura asfalta znaša okrog 50℃. Če temperatura zraka znaša 30℃, se asfalt ogreje do visokih 57℃.

Preizkus s termokamero, ki so ga opravili koprski gasilci v oddaji 24 ur je denimo pokazal, da se je ob temperaturi ozračja 35 stopinj Celzija površina črnega avtomobila segrela prek 60 stopinj, v notranjosti, na armaturni plošči pa so izmerili kar 87 stopinj. Ploščad se je segrela na 50 stopinj, na talnih površinah ob otroških igralih pa so namerili temperaturo kar 62 stopinj Celzija.

Podoben preizkus je opravila tudi Civilna iniciativa narava Slovenskih goric. V Lenartu so izvedli meritev, ko je bila uradna temperatura 31 stopinj Celzija. Temperaturo tal so merili z digitalnim termometrom, ki sicer meri le do 55°C. Na asfaltu so tako denimo izmerili prek 50 stopinj, v senci pod drevesom pa le 24 stopinj.

Malček dobil hude opekline

Da naj bodo starši v teh dneh še posebej na razgrete površine in njihove malčke, je na facebooku opozorila mati malčka, ki je po igri v peskovniku bos stopil na pokrov kanalizacijskega jaška in dobil hude opekline.

Na razgret asfalt sicer ob visokih temperaturah zlasti opozarjajo društva za zaščito živali. Štirinožci si lahko ob hoji po razbeljenih površinah resno poškodujejo blazinice tačk.

Kako preverite, ali je asfalt primeren za varno hojo vašega psa? Položite dlan na asfalt, in če je na tleh ne morete držati vsaj pet sekund, je prevroče za sprehod s psom. Pasje blazinice so namreč ravno tako občutljive kot človeški podplat, zato si jih psi zlahka opečejo.