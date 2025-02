Pazljivo v prometu! Na slovenske ceste prihajajo novi merilniki, ki pa ne merijo hitrosti

Agencija za varnost prometa (AVP) je januarja že 14. zapored izbranim občinam v brezplačni 10-mesečni najem podelila merilnike hitrosti Vi vozite. V letošnjem letu pa na agenciji načrtujejo še postavitev merilnikov varnostne razdalje, ki je poleg neprilagojene hitrosti tudi eden od najpogostejših vzrokov prometnih nesreč.

Kot so sporočili z agencije, so se prikazovalniki hitrosti doslej izkazali kot učinkovit ukrep za zmanjšanje povprečnih hitrosti na cestah, hkrati pa občinam omogočajo tudi zbiranje koristnih statističnih podatkov o prometu.

Hkrati na AVP opažajo, da je neustrezna, predvsem prekratka varnostna razdalja v zadnjih nekaj letih eden od petih najpogostejših vzrokov za nastanek prometnih nesreč. V zadnjih treh letih se je zgodilo kar 5710 prometnih nesreč zaradi neustrezne varnostne razdalje, pri čemer je en človek umrl, 71 se jih je težje, 2483 pa lažje poškodovalo.

Ker na trgu poleg merilnikov hitrosti že nekaj časa obstajajo tudi merilniki varnostne razdalje, so na AVP pilotno kupili tri takšne sodobne opozorilne sisteme. Postavili jih bodo na tri izbrane, prometno najbolj kritične točke v Sloveniji.

Bolj zapleten

Kot so pojasnili, je tak sistem nekoliko bolj zapleten, kot je merilnik hitrosti. Sestavljata ga dva sklopa - kamera z računalnikom in prikazovalnik, ki je od kamere oddaljen približno sto metrov. Slednja najprej v navideznem vnaprej določenem polju zazna vozilo, ki potem znotraj poligona prevozi navidezno premico, sistem pa nato zazna in izračuna čas, ki preteče med prvim in drugim vozilom.

»Če je ta krajši od dveh sekund, prikazovalnik takoj pokaže, da varnostna razdalja ni ustrezna in obratno. Na ta način dovolj zgovorno in ustrezno opozori voznika, da mora razdaljo povečati oziroma ga pohvali, če je ustrezna,« so še dodali na agenciji.

Sistem ob tem, ko voznike opozarja na ustrezno razdaljo, beleži in hrani izmerjene rezultate, ki so naročniku na voljo za statistično obdelavo oziroma osnova za morebitne druge infrastrukturne ukrepe za umirjanje prometa. Zbrani podatki so anonimizirani.

Nekaj jih že deluje

Nekaj tovrstnih prikazovalnikov v Sloveniji že deluje. Pri partnerskem podjetju v projektu so tako iz podatkov, ki so na voljo, zaznali, da se je varnostna razdalja v prvih mesecih povečala za 30 do 35 odstotkov, pozneje pa je učinkovitost nekoliko upadla. Še vedno pa ocenjujejo, da se je varnostna razdalja povečala za kakšno četrtino, kar je po njihovem mnenju premik v pravo smer.

»Zaradi pozitivnih izkušenj, ki jih imamo občine in agencija, razmišljamo, da bi po zaključku pilotnega projekta podobno shemo z brezplačno podelitvijo občinam uvedli tudi s temi merilnimi sistemi,« je napovedala direktorica AVP Simona Felser.

Agencija po njenih navedbah ostaja zavezana sodobnim trendom na področju varnostne prometne infrastrukture tudi z razmišljanjem o nakupu kompleksnejših sistemov, ki bi merili tako hitrost kot varnostno razdaljo.