Pazite nase! Pred vrati huda vročina, prižgali celo rdeče opozorilo

Zelo vroče je že nekaj časa, a v prihodnjih dneh bo še bolj. Danes bo jasno s temperaturami od 31 do 37 stopinj Celzija. Proti večeru bo na severozahodu mogoča kakšna vročinska nevihta. Po nižinah v večjem delu Slovenije bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.

Tudi jutri bo podobno vreme. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, ob morju okoli 23, najvišje dnevne od 32 do 37 °C. Kot je povedal Brane Gregorčič z Arsa, pa se lahko temperatura dvigne do 39 ali 40 stopinj za konec tedna. Na Primorskem pa bo vrhunec vročinskega vala že jutri. Vročina bo suha, čaka nas občutek puščavske vročine, več vlage bo v prihodnjih dneh, od nedelje naprej bo soparno.

Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji. Na Primorskem gori rdeč, povsod drugje po Sloveniji pa oranžen alarm za požarno ogroženost.

Osrednji in jugovzhodni del bosta najbolj vroča. Po izračunih Arsa naj bi nekaj dežja padlo tudi na Primorskem, ampak zelo malo ali nič. Pričakujejo lokalne nevihte, ki pa ne bodo pomagale pri suši in požaru, ker padavine ne bodo izdatne. Več dežja pričakujejo v torek naslednji teden, čeprav niti takrat ne v velikih količinah.

Tudi konec tedna jasen in peklensko vroč

V soboto bo sončno in zelo vroče, napoveduje Arso, ponekod tudi do 40 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nevihte. V nedeljo pa bo vročina vsaj malček popustila, čeprav bo še vedno sončno.

Kot pojasnjujejo vremenoslovci, smo se znašli v začaranem krogu. Močno izsušena tla preprečujejo nastanek večjih padavin, zato so vročinski valovi hujši, kar pa stanje le še dodatno poslabša. Iz tega se bomo rešili najverjetneje šele septembra ali oktobra, ko bo nastopilo jesensko deževje.

Vremenska napoved Arsa za prihodnje dni. FOTO: Arso

Takšno vreme nam napovedujejo. FOTO: Arso

Kakšno so zaloge pitne vode?

Odgovorni zagotavljajo, da je zalog pitne volje po celotni Sloveniji še dovolj, vendar so nivoji v podtalnih zbirališčih precej nižji od normalnih.

V Istri, kjer je največje pomanjkanje vode, bodo manjše količine omilile to stanje, količine padavin pa ne bodo dovolj velike, da bi se stanje bistveno izboljšalo. Vsak dež pa je nadvse dobrodošel, vendar bo potrebnih več dni padavin, da se bo stanje normaliziralo. Pomanjkanje podtalnice se stopnjuje v kraških zajetjih, vendar je za zdaj zalog še dovolj.