Pazite, kaj objavljate, četudi v zaprtih skupinah na facebooku

Pri kršitvah varstva osebnih podatkov gre za pristojnost informacijske pooblaščenke, v hujših primerih zlorab pa lahko gre tudi za kaznivo dejanje, ki ga obravnavajo organi pregona.

Facebook zadevo preiskuje

Kot smo že poročali, je bila pred kratkim na spletu objavljena velika zbirka podatkov 533 milijonov uporabnikov Facebooka , med njimi tudi številnih Slovencev. Zbirka, objavljena na hekerskem forumu, je med drugim vsebovala osebne podatke, kot so uporabniško ime, lokacije, elektronski naslovi in tudi telefonske številke.Uporabnikom, katerih podatki so zaokrožili po spletu ( preberite, kako lahko preverite ali ste med njimi), v uradi informacijske pooblaščenkesvetujejo posebno previdnost. »Pozorni bodite na morebitna phishing sporočila, ki jih lahko prejemate na svoje e-naslove, na klice z neznanih telefonskih številk, še posebej iz tujine. Če klicatelja ne prepoznate, se na klic ni priporočljivo odzvati, saj lahko povzroči stroške. Priporočljivo je, da zamenjate gesla do svojih drugih računov, kjer uporabljate svoj e-naslov ali telefonsko številko za avtentikacijo in da ste pozorni na morebitne vdore v račune,« so zapisali v sporočilu za javnost.Kot je še pojasnila informacijska pooblaščenka, so tveganja za zlorabe odvisna tudi od količine objavljenih podatkov – več kot je o neki osebi javno dostopnih podatkov, več je možnosti za različne zlorabe s pomočjo socialnega inženiringa, za kombiniranje z drugimi javno dostopnimi podatki.« »Javna objava podatkov na profilih na družbenih omrežjih vsekakor pomeni večjo izpostavljenost ter možnost, da ti podatki pridejo v neprave roke in so uporabljeni za različne prevare in profiliranje. Zato jevsekakor veliko bolj varno, da podatkov na družbenih omrežjih ne objavljamo javno, pač pa z nastavitvami zasebnosti omejimo dostop do njih.«Dodaja še, da glede na pogoste vdore in kraje podatkov, ki so jim podvrženi tudi ponudniki spletnih omrežij, na mestu tudi razmislek o čim manjšem deljenju svojih podatkov preko tovrstnih ponudnikov nasploh, pa čeprav v zaprtih profilih in skupinah. Še posebej je treba biti previden pri kontaktnih podatkih, pri občutljivih podatkih, pri podatkih o otrocih, drugih osebah.Irski nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov (DPC) zadevo že preiskuje. Kot izhaja iz današnje izjave DPC, naj bi tokrat objavljena zbirka podatkov verjetno vsebovala podatke iz tovrstne baze podatkov, objavljene v letu 2018, pri čemer so lahko dodani tudi podatki iz kasnejših obdobij. Podatki v zbirki pa so bili verjetno pridobljeni iz javnih profilov uporabnikov, še pred veljavnostjo Splošne uredbe in preden je Facebook spremenil svoje nastavitve in tako preprečil tovrstno zbiranje podatkov uporabnikov iz javnih profilov, pojasnjujejo v uradu pooblaščenke.»Facebook pojasnjuje, da so objavljeni podatki lahko združeni iz različnih virov in da bo zadevo preiskal prioritetno. Ker podatki vsebujejo tudi e-naslove in telefonske številke uporabnikom svetujejo previdnost – prejemajo lahko neželena elektronske sporočila ter klice, prav tako pa so lahko ti podatki zlorabljeni za dostop do drugih računov uporabnikov, kjer se je treba identificirati z e-naslovom oz. telefonsko številko.«