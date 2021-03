Pazite, da ne postanete žrtev prevare na Viberju

Prevara - s klikom na to pridejo do vaših podatkov. FOTO: Zaslonska Slika/s. N.

Če je vaša priljubljena aplikacija, ki jo uporabljate Viber, bodite pazljivi. Ne odpirajte povezave, ki vam jo pošiljajo v sporočilu. Gre namreč za prevaro. Če kliknete na povezavo, se bodo dokopali do vseh vaših podatkov.Lahko vam piše, da je vaš Viber blokiran. A kot pišejo pri Idoktorju, ne gre za to. Gre za prevaro. Svetujejo, da pod nastavitvami izbrišete v koledarju vse, kar vam ni znano. Dodajajo: »Točno, kako se to prikrade na našo napravo nam še ni znano, sumimo pa da pride nekako preko priponke v spam/nezaželjenem emailu v naš koledar. Na to temo je na internetu zelo malo napisanega in še raziskujemo.«