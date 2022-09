Paxlovid že v Sloveniji, po bolnišnicah in lekarnah prihodnji teden

Predstojnica ljubljanske infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc je v ponedeljek razkrila, da je v soboto eden od covidnih bolnikov že prejel zdravilo paxlovid. V UKC Ljubljana so namreč že prejeli 10 škatel tablet, sicer pa bo NIJZ zdravilo, ki je ta teden prišlo v Slovenijo, distribuiral bolnišnicam in lekarnam prihodnji teden.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je dobil prvih 1008 terapevtskih odmerkov zdravila za zdravljenje proti covidu-19 paxlovid podjetja Pfizer. »Pričakujemo, da bomo zdravilo v bolnišnice, ki zdravijo bolnike s covidom, in lekarne, kjer bo zdravilo bolnikom dostopno v največji možni meri in razpoložljivo v najbolj optimalnem časovnem razponu (dežurne lekarne) distribuirali od prihodnjega tedna,« so navedli za STA.

Stranski učinek: neprijeten okus v ustih

Zaradi »morebitnih nepredvidenih urgentnih potreb« je NIJZ na infekcijsko kliniko Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana v tem tednu že odpremil 10 škatel zdravila paxlovid. V UKC so to tudi potrdili, Lejko Zupančeva pa je v ponedeljek potrdila tudi, da so prvemu bolniku zdravilo že predpisali. Ob tem je pojasnila, da naj bi ob prejemu zdravila bolniki poročali o stranskem učinku – neprijetnem okusu v ustih. A prvi bolnik o tem za zdaj ni poročal.

Sicer pa so na NIJZ navedli, da je predvideno naročilo še 5040 terapevtskih odmerkov tega zdravila po nacionalnem postopku. Poteka pa tudi skupno javno naročilo na ravni EU. Postopek tega še ni zaključen, niti ni znano, kdaj bo, naročenih pa je od 5000 do 10.000 terapevtskih odmerkov, so pojasnili na NIJZ. V pogovorih na ravni EU Slovenijo zastopa ministrstvo za zdravje.

Zdravilo namenjeno starejšim od 60 let

Zdravilo paxlovid, ki je namenjeno preprečevanju bolnišničnega zdravljenja, bo namenjeno predvsem starejšim od 60 let in bolnikom s tveganjem za težji potek covida-19, je pojasnila predstojnica ljubljanske infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc. Zdravilo bodo uporabljali v skladu s protokolom. Kot pravi, ta določa, da za prejem zdravila zadošča starost nad 60 let. Sprva bo zdravilo sicer namenjeno predvsem posameznikom s tveganjem za težji potek covida 19, torej kroničnim bolnikom in bolnikom z oslabljenim imunskim sistemom.

Ni primerno za vse bolnike

Ob tem je opozorila, da nekateri bolniki zdravila ne bodo smeli prejemati, saj jemanje zdravila z jemanjem nekaterih drugih zdravil ni združljivo. »Poskrbeli smo, da bodo zdravniki in farmacevti vedeli, katera zdravila ne gredo skupaj,«je dejala.

Kot je pojasnila, bodo zdravilo predpisovali zdravniki, ki bodo prvi v stiku z bolnikom. To so zdravniki v ambulantah nujne medicinske pomoči, urgentnih ambulantah, covidnih ambulantah, zdravniki, ki hodijo na domače obiske bolnikov, pa tudi družinski zdravniki.

Hospitalizacije zmanjšali za 80 odstotkov

Danes bodo po njenih besedah na Zdravniški zbornici Slovenije organizirali izobraževanje zdravnikov glede uporabe zdravila. Lejko Zupančeva je že avgusta pojasnila, da paxlovid glede na izkušnje iz drugih držav hospitalizacije zaradi covida 19 zmanjša tudi za 80 odstotkov. Pri zdravilu gre za kombinacijo dveh protivirusnih zdravil. Prvo zavira razmnoževanje virusa, drugo pa preprečuje, da bi se prvo prehitro razgradilo v telesu. Zdravilo je v primerjavi z remdesivirjem, ki ga bolnik prejme z infuzijo, tudi enostavnejše za uporabo, saj je v obliki tablet.

V postopku je tudi dodatno naročilo za mesečne dobave zdravila remdesivir do konca leta 2022. Po podatkih NIJZ je bilo v avgustu na zalogi sicer 1944 terapevtskih odmerkov tega zdravila, ocena stroke pa je, da je letos potrebno še dodatno naročilo približno 10.000 odmerkov, so zapisali. Na zalogi pa je tudi še 490 terapevtskih odmerkov zdravila ronapreve.