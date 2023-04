Pavla niti korona ni ustavila (FOTO)

Pavel Drobne z Ledine pri Sevnici, nekdanji tekač in trener, bo s pomočjo številnih zvestih prijateljev, sponzorjev in donatorjev pod okriljem društva Berglauf izpeljal 32. gorski tek na Lisco, ki šteje tudi za pokal Vzajemne. Ko je pred 32 leti sklenil, da ima lahko tudi Sevnica svoj tek, se je odločil za zelo zahtevno, dobrih osem kilometrov dolgo progo z Orehovega do Lisce.

Start na Orehovem. FOTOGRAFIJE: Nada Černič Cvetanovski

Proga se prve štiri kilometre rahlo vzpenja, sledita kilometrski spust in nato še trikilometrski vzpon mimo vasi Polje in cerkve sv. Jošta na Lisco. Ta del tekači označujejo kot najbolj zahteven, že kar brutalen del proge, ki so mu kos le dobro pripravljeni. Start bo ob 10. uri na Orehovem pri Sevnici, tekmovalci pa bodo razvrščeni v 16 članskih kategorij; vsi bodo prejeli diplomo, spominsko medaljo in spominsko majico, absolutni zmagovalec in absolutna zmagovalka pokal. Pripravljeni so tudi nagradi za najstarejšega in najmlajšega tekača ter topli obrok za vse tekače. Po glavnem teku bodo na Lisci izpeljali še otroške teke na 300, 600 in 900 m. Startnina za odrasle je 12 evrov, za otroke pa 6.

Tek je sprva potekal prvega maja, a zaradi gneče na Lisci so ga prestavili na drugi praznični dan. Potem je vmes nastopila korona in skoraj ustavila tek, a Pavle se ni dal in ga je prestavil na 15. avgust. Zdaj pa so se zadeve normalizirale in je spet vse po starem. Organizator Pavle se še dobro spominja prvega teka pred 32 leti: »Deževalo je, proga je bila razmočena, tekmovalcev je bilo 47.« Nikoli ne bo pozabil rekordnega leta 2011, ko je na Lisco teklo kar 198 tekačev.

16 starostnih kategorij bo na voljo.

Pavel Drobne je bil jugoslovanski reprezentant v gorskih tekih, njegov največji uspeh je 12. mesto na svetovnem prvenstvu. Največja razdalja, ki jo je pretekel, je bilo 100 km v Belgiji, v Zagrebu je šestkrat tekel na 60 km. A nikoli ne bo pozabil prve zmage, ko je v Delnicah v teku na 26 km dobil kar dva pokala; enega kot zmagovalec, drugega pa kot najmlajši tekmovalec.