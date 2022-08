Paviljon ostaja v Dubaju

Slovenski paviljon na svetovni razstavi Expo 2020 v Dubaju ostaja na lokaciji, na kateri je obiskovalce vabil med 1. oktobrom lani in 31. marcem letos. Postal bo namreč del svetovnega gospodarskega središča District 2020 Dubaj in bo namenjen nadaljnji promociji slovenskega gospodarstva in turizma.

V skladu z odločitvijo vlade bo paviljon ostal v Dubaju, kjer ga bodo preuredili za nadaljnjo uporabo v okviru Districta 2020 za obdobje petih let, so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ohranitev v okviru poslovnega središča District 2020 Dubaj je smiselna zaradi izkoriščanja potenciala trgov Bližnjega vzhoda in hitrejšega preboja slovenskega gospodarstva na te, dodaten razlog je tudi gospodarska moč Združenih arabskih emiratov in samega Dubaja, so pojasnili. V nasprotnem primeru bi morala Slovenija paviljon podreti in umakniti z lokacije.

»Slovenija je prepoznala dodano vrednost in potencial projekta District 2020 za gospodarstvo in se odločila, da naš paviljon, naša zelena oaza, ostane v Dubaju. To je pomembna priložnost za internacionalizacijo inovativnega in pametnega slovenskega gospodarstva ter za dodatno promocijo Slovenije kot turistične in varne države tako v Združenih arabskih emiratih kot v drugih državah Bližnjega vzhoda,« je vladno odločitev pozdravil gospodarski minister Matjaž Han.