Pavel Rupar razkril podrobnosti o drami soproge Marije: »Hvala neznanemu paru, ki nama je pomagal na cesti in zdravnikoma!«

Zdravstveno stanje se ji je poslabšalo in končala je v bolnišnici.
Fotografija: Pavel Rupar. FOTO: Leon Vidic/Delo
Pavel Rupar. FOTO: Leon Vidic/Delo

Šef stranke Glas upokojencev Pavel Rupar je z javnostjo delil podrobnosti drame, ki se je zgodila njegovi soprogi Mariji. Zdravstveno stanje se ji je poslabšalo in končala je v bolnišnici. K sreči se je vse dobro končalo. 

image_alt
Ste videli, kako oblečen je Rupar šel na protestni shod? (VIDEO)

Tako je Rupar zapisal: »Beba je bolje in je doma. Noč je bila mirna,vendar neprespana.. Danes se bom potrudil na Brezje priti sam, zagotovo pa bo tam vsa ekipa Glas upokojencev. Kot sem rekel: za zdravje, danes za Bebo, za vas vse! Nekaj dni me ne bo, zdaj mi je najpomembnejše stati njej ob strani.. Hvala ekipi reševalne službe iz Kranja, neznanemu paru, ki nama je pomagal na cesti in zdravnikoma, ki sta priskočila in vsem reševalcem, zdravnikom in osebju Urgence UKC Ljubljana, nebeške duše so!

Hvala vsem za dobre želje, to pot se je srečno izšlo..«

Zapis Pavla Ruparja. FOTO: Fb
Zapis Pavla Ruparja. FOTO: Fb

