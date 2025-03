Pavček in Slak sta nazdravila v nebesih (FOTO)

»Tone je hodil skozi gozd iz Šentjurija v šolo v Mirno Peč. Večkrat se je izgubil, šprical je šolo. Učiteljica je bila huda, mami pa je povedala, da Tončka ni bilo. On je rajši poslušal ptičje petje. Konec prvega razreda je prinesel domov spričevalo, leto je sklenil z oceno dobro. Pa je potem mama rekla: Toni, če je dobru, je pa dobru. Hvala. Zdi se mi, da je tale razstava ne samo dobra, ampak odlična. Če potuje njegov duh po teh mirnopeških gozdovih, bo zagotovo našel pot v svoj muzej,« Saša Pavček, hči Toneta Pavčka, rojenega v vasi Šentjurij na Dolenjskem v občini Mirna Peč, minuli petek na slovesnosti v Mirni Peči ni skrivala navdušenja. Mirnopečani so se poklonili svojemu rojaku in namenu predali stalno razstavo Tone Pavček – pesnik slovenske duše.

»Celoten projekt je trajal skoraj šest let, leta 2019 smo začeli urejati zbirko in pripravo vsebinske ter prostorske zasnove. Sledil je izbor izvajalcev del,« pove Nataša Rupnik, višja svetovalka za družbene dejavnosti in investicije na občini Mirna Peč; pri projektu je bilo vključenih 80 izvajalcev.

Saša Pavček ni skrivala hvaležnosti in navdušenja nad razstavo. FOTO: Jaka Eregovčević/Foto Asja

Številni so prišli na otvoritev. FOTO: Jaka Eregovčević/Foto Asja

»Ko sta bila Lojze Slak in Tone Pavček še živa, smo razmišljali, da bi postavili Hmeljčarski hram, tam je imel Lojze Slak tudi nekaj zemlje, tam smo načrtovali gradnjo projekta s pomočjo evropskih sredstev, tam pa bi postavili spominski zbirki obeh. S tem sta se oba strinjala, žal pa evropskih sredstev za to ni bilo, projekt smo opustili. Po smrti Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka pa smo se pogovorili z obema družinama, da bi uredili muzej v naši nekdanji osnovni šoli,« doda Nataša Rupnik.

Avtorica razstave Majda Pungerčar in oblikovalka Sanja Jurca Avci FOTO: Drago Perko

Tako je leta 2019 občina v dogovoru z družino Pavček in skupaj z Dolenjskim muzejem Novo mesto začela evidentirati zbirko, pripravljati vsebinsko zasnovo in ostala dela postavitve stalne razstave o pesniku. Zbirka vsebuje 3505 eksponatov, to je osebnih predmetov pesnika, knjig pesnikove osebne knjižnice, umetniških del, časopisnih člankov in filmov. RTV Slovenija je brezplačno odstopila videogradivo o pesniku, od različnih avtorjev pa so pridobili tudi slikovno gradivo.

Interaktivni Juri Muri

»Z veseljem smo se odzvali, pred leti smo bili že avtorji razstave o Lojzetu Slaku. Želeli smo, da bi naredili unikatno razstavo, ki bi bila zanimiva za različne starostne skupine,« pa pove Majda Pungerčar, avtorica razstave, kustosinja zgodovinarka iz Dolenjskega muzeja Novo mesto. Dela ji zlepa ni zmanjkalo, a ga je opravila izvrstno. Tudi sama je uživala ob prebiranju in poslušanju Pavčkovih del. »Tone Pavček je bil izredno priljubljen tako med otroki kot odraslimi. Kar 800-krat je obiskal osnovne šole, ki so ga vabile na podelitev bralne značke. Bil je tudi gost na številnih prireditvah po vsej Sloveniji,« je poudarila Pungerčarjeva.

Med gosti sta bila tudi Ivanka Slak in novomeški škof dr. Andrej Saje. FOTO: Jaka Eregovčević/Foto Asja

Otroci iz vrtca so navdušili s plesno dramatizacijo Juri Muri v Afriki. FOTO: Jaka Eregovčević/Foto Asja

Razstavo sta oblikovala Sanja Jurca Avci in Tomaž Budkovič, Dolores Gerbec je bila zadolžena za grafično oblikovanje. »Izhajala sem iz Pavčkovega citata, kjer je rekel, da mu v življenju največ pomenita beseda in zemlja. Od tu se je začela rojevati ta razstava. Beseda je upodobljena v krogih, kamor so projecirane Pavčkove pesmi in dinamično tečejo. Zemljo pa smo upodobili tako, da smo sredi prostora, drugega dela muzeja, kjer govorimo o literarnem ustvarjanju, postavili delovno sobo, okoli nje pa nasuli zemljo,« je oblikovanje razstave utemeljila Sanja Jurca Avci.

V prvem delu prikazuje življenjsko pot pesnika, za tem pa nas popelje skozi delovni prostor, skozi njegovo obsežno literarno zapuščino. Osrednji del je rekonstrukcija pesnikovega ustvarjalnega okolja z originalnim pohištvom, njegovimi knjižnimi zbirkami, osebnimi predmeti in knjižnico, začenši z delovno sobo v Ljubljani, čez leto dni jo bo zamenjala delovna soba v Seči. V dveh bralnih kotičkih je omogočeno prebiranje pesnikovih del, po celotnem razstavišču pa obiskovalca spremljajo pesnikovi verzi in misli v pisni obliki ter v avdio- in videovsebinah. Na razstavi je bogat nabor digitalnih in didaktičnih vsebin, prilagojen različnim starostnim skupinam.

V muzeju ne manjka zanimivih eksponanotov, niti risbic, ki jih je Pavček dobival v dar od otrok. FOTO: Jaka Eregovčević/Foto Asja

Posebnost je interaktivna predstavitev Jurija Murija prek očal virtualne resničnosti, ki jo je pripravilo podjetje CtrlArt. Pesnik je predstavljen tudi prek kratkega filma, ki ga je posnelo podjetje Produkcija Fos.

Občina financirala sama

Na Dolenjskem se dobro je in pije. FOTO: Jaka Eregovčević/Foto Asja

To je že druga odmevna stalna zbirka, ki je našla svoj dom v muzeju, ki so ga Mirnopečani odprli leta 2018. »Najprej smo postavili stalno zbirko v čast Slaku, zdaj pa je na vrsto prišel tudi Pavček. Energetsko sanacijo stavbe, kjer je muzej, smo opravili že v letu 2023, celotna investicija je znašala tri milijone, postavitev stalne zbirke Toneta Pavčka pa je stala okoli 430.000 evrov. Žal se ne moremo na tem mestu pohvaliti s tem, da bi imela država posluh za tak projekt. Na ministrstvu za kulturo so nam pojasnili, da za tovrstne projekte nimajo razpisov. Verjamem pa, da bo drugače, ko bodo odgovorni prišli in videli, morda bodo spremenili svojo miselnost in našli kak evro. Ki bi ga z veseljem vložili v urejanje okolice, ki bo prav tako povezana z muzejem,« domači župan Andrej Kastelic prizna, da ga čudi, da država oz. ministrstvo za kulturo ni prepoznalo dodane vrednosti, predvsem pa pomena stalni zbirki v čast velikanu slovenske besede, človeku, ki je maja 1989 prebral Majniško deklaracijo, ko smo zahtevali suvereno državo slovenskega naroda.

Naročal v verzih

V petek so spomine na pesnika obujali tudi domačini. »Pavček je bil rojen v Šentjuriju. Ko se je vračal v rodno vas, je vedno potrobil, ko je peljal mimo naše hiše. Vedno je govoril v rimah, prijetno ga je bilo poslušati, bil je zelo dobrovoljen,« nam je Jelka Krivec, predsednica Društva podeželskih žena Mirna Peč, povedala, kako se ga spominja. Na uradnem odprtju muzejske zbirke smo izvedeli, da je v domači trgovini v Mirni Peči naročal kar v rimah. Ko se je oglasil v šoli, ki od leta 2012 nosi njegovo ime, je za kuharice vedno prinesel dve veliki čokoladi Milka in kavo, češ da se jim mora malce prikupiti. S Pavčkom je povezana tudi avtorica razstave.

Pesnikova hči si bo razstavo prišla ogledat v miru. FOTO: Jaka Ercegovcević//Foto Asja

»Kot kustodinja Dolenjskega muzeja Novo mesto sem pripravila razstavo V objemu Krkinih voda. Prav Tone Pavček je odprl to razstavo,« nam je zaupala Majda Pungerčar, ki je bila ena od govornic na otvoritvi. Zbrane so nagovorili in pozdravili še Saša Pavček, hči Toneta Pavčka, igralka, pesnica, pisateljica, esejistka, dramatičarka in univerzitetna profesorica, dr. Darja Pavlič, izredna profesorica za slovensko književnost na filozofski fakulteti v Ljubljani in župan občine Mirna Peč Andrej Kastelic. Za bogat spremljevalni progam so poskrbeli igralec Matej Puc, otroci iz Vrtca Cepetavček (skupina Mucki), pevski zbor OŠ Toneta Pavčka s kitaristom Domnom Bevcem in Moški pevski zbor Rožmarin.

Zapeli so tudi člani Moškega pevskega zbora Rožmarin. FOTO: Jaka Eregovčević/Foto Asja

»Vsi v muzeju smo resnično iskreno navdušeni nad novo moderno interaktivno razstavo. Ki bo zagotovo odraslim kot mlajšim na moderni način približala literaturo našega velikana Toneta Pavčka,« pa Ljudmila Bajc, ki vodi Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, s svojo ekipo nestrpno pričakuje prve obiskovalce, na Dolenjskem se nadejajo dobrega obiska, muzej je odprt vse dni v letu, zaprti so le na praznike. Ob pripravi razstave so mislili tudi na ranljive skupine, zato je ogled prilagojen tudi zanje, tako za slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne. Ker je v enem nivoju in brez arhitektonskih ovir, je primerna tudi za gibalno ovirane osebe.

Že praznujeta

»Ko pogledujem tole razstavo, lahko rečem, da sem pretresena in ganjena. Bom pa v miru enkrat prišla sama in si jo ogledala. Resnično je bogata in kvalitetna,« je v petek zaključila Saša Pavček. »Mislim, da že dolga leta zasluženo praznujeta,« je odgovorila na vprašanje, kako bosta Tone Pavček in Lojze Slak, oba eminentna Mirnopečana, tam gor proslavila otvoritev zbirke v poklon Tonetu Pavčku. Verjetno sta tudi nazdravila. Ne nazadnje sta bila oba prizadevna vinogradnika.