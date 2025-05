Na Brinovem griču pri Novi Štifti, tik ob cerkvi Marije Vnebovzete, se je tudi letos zbrala množica motoristov in motoristk. Dogodek, ki ga pripravlja Društvo Motoristi za motoriste, je letos praznoval že 27. obletnico in pritegnil več kot dva tisoč motorjev vseh vrst iz vseh slovenskih pokrajin. Nova Štifta je bila pred dnevi kot vsako leto polna – prostora, kamor bi še lahko postavili kakšno poskočno »zverinico«, ni bilo več. Blagoslov, ki ga je podelil pater Niko Žvokelj, tudi sam strasten motorist, je bil poln čustev in radosti. Med mašo je poudaril pomen odgovorne in varne vožnje ter mot...