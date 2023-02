Pater Karel Gržan: Danes manjšina upravlja z večino v suženjskih razmerah

Pater Karel Gržan je človek širokih obzorij in velikega srca. Je magister teoloških ved in doktor znanosti s področja literarnih ved. Poleg duhovniškega poklica se posveča tudi pisanju knjig, preko katerih osvetljuje številne teme. Veliko časa nameni raziskovanju in nenehnemu učenju. Kljub vsem nazivom in pridobljenemu znanju pa navdahne s svojo skromnostjo, srčnostjo, toplino in ponižnostjo do življenja. Ne glede na vse preizkušnje ostaja zvest svojim najglobljim vrednotam in to tudi izžareva.

Imate disleksijo. Ta vas je že od malih nog, predvsem tekom šolanja, zelo ovirala, vendar ste kasneje uvideli, da vam je tudi veliko dala. Kako sicer menite, da lahko neka težka izkušnja, skozi katero človek gre, doprinese k njegovi rasti?

Pred kratkim je izšla knjiga, ki sem ji dal naslov Kakor na Nebu tako na Zemlji; Zvezdne poti. V uvodu te knjige je zahvala. Najprej se zahvalim tistim, ki so me spremljali na tej poti 18-letnega raziskovanja. Druga zahvala je namenjena disleksiji, ker če bi razmišljal utirjeno, ne bi zmogel uvideti vsega tega. Dislektiki smo namreč navajeni miselne gibčnosti, kajti pot do dobrega rezultata moramo poiskati na svojski način ...

