Poleg pastirjev na naših planinah in dolinah so imeli v zgodovini pašništva zelo pomembno vlogo pastirski psi. Njihova naloga je že od nekdaj varovanje črede pred plenilskimi zvermi, medtem ko ovčarske pasme v glavnem usmerjajo in vodijo čredo. V dolgih stoletjih pasemske selekcije, ki poteka že od pradavnine, je med 350 registriranimi pasmami nastalo okoli 30 pastirskih, med njimi tudi naša edina avtohtona pasma – kraški ovčar. Zaradi njegove bolj pastirske kot ovčarske nravi ga strokovnjaki od leta 2001 raje imenujejo kraševec. 1200 kraševcev se je za zdaj ustalilo. O dolgi zgodovini bivan...