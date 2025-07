Pašteta Kekec kmalu v hrvaških rokah

Družba Atlantic Droga Kolinska, ki je del skupine Atlantic Grupa s sedežem v Zagrebu, je oddala zavezujočo ponudbo za nakup soboškega podjetja Osem, najbolj znanega po paštetah znamke Kekec. Lastnik družbe Osem Miroslav Flisar je ponudbo sprejel, so sporočili iz Atlantic Grupe. Za dokončanje posla je potrebna še izpolnitev nekaterih pogojev.

Za zaključek transakcije sta potrebna še soglasje Javne agencije RS za varstvo konkurence in izpolnitev nekaterih dodatnih pogojev, ki jih v Atlantic Grupi niso navedli.

Podjetje Osem se na lokaciji nekdanjega živilskega velikana Pomurka v Murski Soboti ukvarja s proizvodnjo in prodajo mesnih namazov in izdelkov, najbolj znano je po paštetah blagovne znamke Kekec.

Poleg proizvodne lokacije in blagovnih znamk bi Atlantic Droga Kolinska prevzela tudi zaposlene v soboški družbi in tako zagotovila neprekinjeno poslovanje in prenos znanja, so zapisali v Atlantic Grupi.

Širjenje proizvodne zmogljivosti

S prevzemom želijo v živilsko-distribucijski skupini okrepiti svojo osnovno dejavnost v segmentu delikates in razširiti proizvodne zmogljivosti. Od slovenskih znamk pod okrilje Atlantic Grupe oz. slovenskega podjetja Atlantic Droga Kolinska sodijo npr. paštete Argeta, kava Barcaffe, brezalkoholna pijača Cockta in mineralna voda Donat Mg.

Podjetje Osem z nekaj manj kot 50 zaposlenimi je lani ob 6,4 milijona evrov celotnih prihodkov pridelalo nekaj več kot 272.500 evrov čistega dobička, je razvidno s spletne strani Ebonitete.

Atlantic Droga Kolinska je medtem ob skoraj 275 milijonih evrov celotnih prihodkov ustvarila skoraj 13,4 milijona evrov čistega dobička.

Da se Atlantic Grupa spogleduje s prevzemom podjetja Osem, je že marca pisal soboški Vestnik. Obenem so v časniku spomnili, da je bil lastnik podjetja iz Murske Sobote Miroslav Flisar že leta 2023 tik pred tem, da podjetje proda družbi O'pate, ki jo upravljata solastnika Mesarstva Oblak, a sta nesojena prevzemnika tik pred zdajci od posla odstopila.