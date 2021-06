Pasja vročina se je začela, z njo pa nova opozorila

Vremenoslovci napovedujejo vroče dni in veliko toplotno obremenitev. Do četrtka lahko pričakujemo, da se bodo dnevne temperature gibale vse do 35 stopinj Celzija. Današnje jutranje pa so se gibale od 14 do 21. Tudi danes popoldne ali zvečer lahko predvsem v gorskem svetu nastanejo vročinske nevihte.Z veliko toplotno obremenitvijo pa prihaja nova nevarnost. V soboto so na merilnem mestu Deskle zabeležili, da je bila popoldne nekoliko presežena opozorilna vrednost ozona. Glede na vremensko napoved pa agencija za okolje pričakuje preseganje tudi danes popoldne.In kakšne težave lahko pričakujemo zaradi tega? Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno, dražijo sluznico in dihala, opozarjajo in pozivajo k izogibanju naporom v tem času. Merilno mesto Deskle je sicer glede meritev ozona locirano tako, da podatki veljajo za širšo okolico, so pojasnili pri agenciji za okolje. Priporočajo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v času, ko vrednosti ozona presegajo opozorilno vrednost, ostanejo v zaprtih prostorih. Tudi zdravim ljudem priporočajo, da se izogibajo naporov v času trajanja visokih vrednosti ozona.