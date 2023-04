Pasijonske jaslice za deklico Karolino

Ko slišimo besedo jaslice, pomislimo na božični čas. A jaslice so tesno povezane tudi z veliko nočjo, ki je pred vrati. V zadnjih letih je v Sloveniji vse več tudi pasijonskih ali postnih oziroma velikonočnih jaslic. Izdelovati so jih začeli v 18. stoletju, da bi ljudem približali skrivnost velike noči. Najbolj so razširjene na nemško govorečem prostoru, znane so v Italiji, preporod pa doživljajo tudi pri nas. Ponekod jih postavijo že na pepelnico, drugje na tiho ali cvetno nedeljo.

Jasličar je priskočil na pomoč bolni Karolini. FOTO: Mediavibre Kreativni Studio

Pasijonske jaslice imenujejo tudi resne jaslice, so obsežnejše od božičnih in prikazujejo trpljenje Jezusa Kristusa od velikega četrtka naprej. Vse se začne s smrtnim bojem v vrtu Getsemani, kjer ga je njegov apostol Juda Iškarijot izdal. Temu so sledili zasliševanje in zasmehovanje pred velikim zborom, obsodba pred Poncijem Pilatom, bičanje, kronanje s trnjem, križev pot. Na poti do Kalvarije, kjer so ga pribili na križ, mu je Simon iz Cirene pomagal nositi križ, Veronika pa mu je obrisala obraz. Na poti do Kalvarije je srečal svojo žalostno mater Marijo in jeruzalemske žene.

Žena Lidija je zvesta pomočnica. FOTO: Osebni arhiv

»Vsak detajl ima svoje sporočilo. Tako se vidijo zadnje ure Jezusovega življenja. S pasijonskimi jaslicami želimo opozoriti na tiste detajle,« nam je razložil 52-letni Litijan Matjaž Bitenc, eden tistih, ki so se v zadnjih letih v Sloveniji lotili postavljanja pasijonskih jaslic. Njegove so letos še bogatejše.

Matjaževe pasijonske jaslice. FOTO: Osebni arhiv

»Lani so v Nemčiji izdelali novo figuro, letos smo jo dodali v naše jaslice. To je Juda Iškarijot, ki je izdal Jezusa. Figurice so visoke devet centimetrov, večino kupimo, nekaj jih izdelamo doma iz posebne mase, potem pa s pomočjo stiropora in stirodura izdelamo stavbe in dodelamo okolico oziroma ambient.« Matjažu pomagajo žena Lidija ter hčerki Valerija in Ana.

Od prijetja do Kalvarije. FOTO: Osebni arhiv

Pred letošnjo veliko nočjo so jih izdelali za nunsko cerkev v Škofji Loki, za trgovino Zvon, ene so našle začasni dom v Preddvoru, kjer bodo na ogled do 10. aprila. »V gradu Dvor pri Preddvoru smo z veliko pomočjo Zavoda grof in grofica postavili pasijonske jaslice. V sodelovanju z občino Preddvor bodo na ogled, vsi prostovoljni prispevki, ki se bodo nabrali, pa bodo namenjeni deklici Karolini, ki po svoje tudi sama nosi križ, kot je počel Jezus Kristus, in se bori s tako imenovano boleznijo hitrega staranja,« poudarja Matjaž. S tem pa njegove dobrote še ni konec. Spomnil se je tudi na vse, ki se borijo z rakom. »Del pasijonskih jaslic sem zato postavil še v kapeli na onkološkem inštitutu. Tudi tam številni bijejo boj za življenje,« je pojasnil, zakaj je del njegove bogate zbirke tudi v Ljubljani.

Do 10. aprila si jih lahko ogledate na gradu Preddvor in prispevate za Karolino. FOTO: Osebni arhiv