Partnerja (22) našla mrtvega v hotelski sobi: kaj o primeru pravijo ljubljanski patologi?

Pisali smo o primeru nenadne smrti 22-letnega Italijana Lorenza Balbonija iz Piacenze, ki je pred mesecem dni umrl na počitnicah v Sloveniji. Med drugim naj bi se kopal tudi v Bohinjskem jezeru, so pisali italijanski mediji. Družina ne verjame uradnim razlagam o vzroku smrti, slovenski strokovnjaki pa zagotavljajo, da postopajo v skladu z najvišjimi standardi.

Balboni je po poročanju italijanskega časopisa Libertà umrl nenadoma, domnevno zaradi hude zastrupitve s hrano, ki naj bi povzročila obsežno notranjo krvavitev.

Obdukcijo je opravil patolog v Ljubljani, ki je kot možno diagnozo navedel akutno zastrupitev s hrano. A na uradnem dokumentu – mrliškem listu, ki je bil potreben za prevoz trupla nazaj v Italijo – je kot vzrok smrti zapisano: »neznan«. Ta podatek je sprožil val nejevere in nezadovoljstva med družinskimi člani in partnerko pokojnega.

Ob njem je bila partnerka, ki ga je našla mrtvega v hotelski sobi

Tragedija se je zgodila 2. junija. Po pripovedovanju njegovega dekleta, kar je zapisano v policijskem poročilu, pišejo italijanski mediji, je 22-letnik po vrnitvi v hotel zvečer začel tožiti nad zelo visoko vročino in bolečinami v trebuhu. Dekle ga je negibnega mrtvega našlo okoli pete ure zjutraj.

Kot je dejala, ne ve, zakaj bi umrl. Jedla naj bi enako hrano, razen enega hamburgerja z mesom in slanino, ki ga je pojedel le zdaj že pokojni.

Družina: To je absurdno, zahtevamo resnico

Družina Lorenza Balbonija se s pojasnili slovenskih oblasti ne more sprijazniti. »Ne moremo sprejeti, da je Lorenzo umrl zaradi ‘neznanega vzroka’. To je absurdno. Prosimo za odgovore,« so zapisali v izjavi za italijanske medije.

Kot navaja Libertà, so se sorodniki obrnili na italijanskega sodnika v Rimu, ki spremlja primer, ter zaprosili za ponovno obdukcijo. V ta namen so najeli odvetnico Mario Letizio Pellacani, v pomoč pa so jim priskočili tudi senatorka Elena Murelli iz Podenzana ter odvetniška pisarna znane italijanske pravnice Giulie Bongiorno iz Milana.

Truplo še vedno ni pokopano Tudi mesec dni po smrti Lorenza Balbonija še niso pokopali. Njegovo truplo je še vedno v hladilni celici v mrliški vežici pokopališča v Piacenzi. »Vsakič, ko se peljem mimo ulice Caorsana, začutim cmok v grlu. Toda dokler ne prejmemo odgovorov, pokop ni mogoč. Upamo, da nam bo dana možnost za novo obdukcijo,« je sklenil stric pokojnega. Pogreb 22-letnika je sicer potekal 8. junija v Podenzanu, kjer se je lokalna skupnost zbrala v podporo njegovi družini.

Inštitut za sodno medicino: Postopek še ni zaključen

V luči javnega zanimanja in dvomov smo se obrnili na Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je bila obdukcija opravljena. V odgovoru so zapisali, da postopek še ni končan:

»Makroskopski izvid obdukcije ni identificiral morebitnega stanja, ki bi lahko bil vzrok nenadni smrti pokojnega, zato so bile odrejene dodatne histološke, toksikološke, biokemične in mikrobiološke preiskave. Končni izvid obdukcije pokojnika tako še ni zaključen, ker še nismo prejeli vseh izvidov navedenih preiskav. Zato tudi še ni ugotovljen neposredni vzrok smrti,« so zapisali.

Ob tem so zavrnili očitke o neskladju med obdukcijskim poročilom in zapisom na mrliškem listu: »Vaše vprašanje o neskladju med ugotovitvami obdukcije in uradnim zapisom na potrdilu ne drži, saj že sam obrazec Prijava smrti vsebuje obrazložitev: ‘smrt iz nepojasnjenega vzroka’.«

Dodali so še, da njihovo delo poteka skladno z najvišjimi strokovnimi merili: »Delo na Inštitutu za sodno medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani poteka skladno z najvišjimi strokovnimi standardi. Obveščanje svojcev v vseh primerih poteka preko ustaljenih praks, skladno z medicinsko etiko in doktrino.«

Slovenski strokovnjaki tako poudarjajo, da je postopek še v teku in da bo dokončni vzrok smrti mogoče določiti šele po prejemu rezultatov vseh dodatnih laboratorijskih analiz.