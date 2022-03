Partljič po čofotanju dobil vzgojne batine

Velikokrat se pozablja, da so na videz majhni lokalni vodotoki pomemben okoljski dejavnik, še posebno v Sloveniji, ki ima bogate zaloge podtalnice. A noben naravni vir ni neomejen. Tudi zato so se v Kulturno-umetniškem društvu Marice Kerenčič Pesnica odločili postaviti simbolično oznako za potok Cirknica ob mostu v središču vasi.

Na prvi pogled je Cirknica skorajda anonimen potok, kakršnih v Sloveniji ne manjka. Tako v strokovni literaturi ne boste o njem našli prav veliko zapisanega, kar pa ne velja za slovensko leposlovje. Domačina iz Pesnice, pisatelja Toneta Partljiča, je voda in z njo Cirknica, ki je tekla pod domačim pragom, fascinirala že od malega. Zgodbe, ki so se dogajale ob ali v Cirknici, boste našli v njegovih številnih delih. Pisatelj, njegov brat Franci in njun oče so bili od nekdaj zastrupljeni z vodo in brata sta še danes strastna ribiča.

Kot otroka sta v Cirknici lovila ribji drobiž – rdečeoke, črnooke, zelenke, rdečeperke, androge, spretnejši ribiči pa so v potoku lahko ulovili podusti, klene in ščuke. V številnih tolmunih si lahko videl tudi potočne rake, ob njih nedolžnejše kače, kot so slepiči in belouške. V zbirki črtic Hotel sem prijeti sonce je Partljič anekdotično opisal tudi svojo kopalno izkušnjo v Cirknici, v kateri sta se kot dečka z bratom okopala – 4. aprila!

Z njima je zaplaval tudi njun kuža Pazi, ki pa ju je na bregu z lajanjem izdal, tako da ju je odkril oče. Seveda sta jih za zgodnjeaprilsko kopanje vzgojno dobila po riti.

Tone Partljič je še danes aktiven v domačem kraju, čeprav že desetletja živi v bližnjem Mariboru. Kot mentor (in režiser) pomaga domači dramski skupini KUD Marice Kerenčič pri uprizarjanju ljubiteljskih gledaliških iger. Člani društva so tudi sklenili, da se ob svetovnem dnevu voda s simbolično gesto spomnijo na degradiran potoček. Tako so postavili leseno tablo z napisom Cirknica, ki so jo izdelali v Modri delavnici v Framu pod Pohorjem, zavodu, ki razvija didaktične igrače ter metode za zabavno učenje otrok na področju naravoslovja in tehnike. Veseli jih, da naj bi ob bližnji prenovi osrednjega trga v Pesnici brežina med trgom in potokom dobila urejeno terasasto ureditev, ki bo vabila k posedanju ob potoku in posredno povezovala ljudi s tem naravnim habitatom.

Člani KUD Marice Kerenčič ob tabli potoka Cirknica, iz katerega so potegnili tudi kolo. FOTO: Osebni Arhiv

Prav v teh dneh pa se je ob most na reki Pesnici po več kot tridesetih letih vrnila prava tabla za oznako reke Pesnice, ki so jo med desetdnevno vojno med prodiranjem iz Maribora proti Šentilju pomendrali tanki Jugoslovanske ljudske armade.