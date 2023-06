Gimnazija Vič je letos že drugič pripravila posebno poldnevno ekskurzijo, na kateri so prvi letniki spoznavali Ljubljano z izzivi umetnostne zgodovine, slovenščine in športa. Če so pri umetnosti odkrivali skrivnosti Emone, baroka, secesije, Plečnika, pri slovenščini pa knjigarne in gledališča, so morali pri športu opraviti vsaj tri izzive od petih. Med njimi je bil tudi parkur, ki je nekatere vznemiril, saj gre za šport, ki ga mnogi poznajo le po vratolomnih skokih; eden od takih trikov je bil nedavno namreč usoden za hrvaškega maturanta, ki ga je poskušal v Pragi izvesti čez gostilniško ograj...