Parkirna zagata: »Sosed kljub opozorilom parkira na mojem mestu in me snema«

Na priljubljeni spletni platformi Reddit se je Slovenec obrnil na druge uporabnike po nasvete, saj ima težavo s sosedom, ki večkrat parkira na njegovem zasebnem parkirnem mestu. To počne kljub večkratnim opozorilom in prošnjam, naj tam ne parkira.

Poleg tega sosed na istem mestu dovoli parkiranje svojim gostom in strankam, saj vodi manjšo obrt. Da bi bila situacija še bolj zapletena, je bilo nedavno poškodovano tudi okrasno drevesce, ki je del parkirnega mesta, sosed pa je nato na območje usmeril varnostno kamero, ki snema neposredno parkirni prostor avtorja objave.

Objava je sprožila burno razpravo in ponudila širok spekter odzivov – od praktičnih in pravnih nasvetov do precej nekonvencionalnih, šaljivih predlogov.

»Snemanje tuje lastnine je nezakonito«

Nekateri so poudarili, da je snemanje tuje lastnine brez soglasja lastnika lahko nezakonito, še posebej, če kamera zajema zasebno parkirišče ali javno površino. »V kolikor snema karkoli, kar ni njegova lastnina, je to kršitev. Zbira osebne podatke drugih oseb,« je zapisal eden od komentatorjev, ki je dodal primer, kako je njegov oče moral umakniti kamero, ki je po nesreči zajemala prihod sosedov.

Drug uporabnik je svetoval, da naj avtor objave zadevo prijavi ustreznim organom: »Snemanje javnega prostora brez dovoljenja je PREPOVEDANO, prijavi ga, pa bo dobil obvestilo, v katerem bo v evrih obveščen, zakaj tega ne sme.«

Glede težav s parkiranjem so bili uporabniki enotni, da je najboljša rešitev fizična zapora dostopa do parkirišča, na primer s postavitvijo rampe ali zapornice. »Če je tvoje lastniško, daj rampo, pa je,« je predlagal nekdo.

»Nategni« sosedovo ženo

V razpravi pa so se pojavili tudi precej bolj kreativni in provokativni predlogi, kako se spopasti s sosedovo neprijazno prakso parkiranja. Nekateri so predlagali taktiko povračilnih ukrepov, kot je blokiranje vozila: »Ko bo imel tam avto, mu ga zaparkiraj za en teden.«

Nekdo drug je predlagal še bolj skrajno zamisel - uporabo škropilnika s črnilom za ustvarjanje težav z avtomobilom: »Napolni škropilnik za travo s črnilom in mu ga podtakni pod avto,« je zapisal in dodal, da bo sosed po servisih hodil vsaj tri dni.

Eden izmed bolj provokativnih komentarjev je predlagal, da bi avtor objave na sosedovem avtomobilu »nategnil« sosedovo ženo in ga nato prosil za posnetek varnostne kamere.

To je najboljša rešitev

Kljub številnim (tudi zabavnim) odzivom se zdi, da je najboljša rešitev kombinacija pravnega ukrepanja in tehničnih ovir, kot so zapornice ali fizične prepreke. Če sosed resnično nelegalno snema tujo lastnino, bi lahko uporabnik zadevo prijavil policiji.

Internet pogosto postane poligon za najbolj nenavadne predloge, a v takih primerih velja ostati znotraj zakonitih in praktičnih rešitev.

