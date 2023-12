Park v Križevcih: doživetje med hrasti je priljubljena družinska izletniška točka

V občini Križevci nenehno skrbijo za naravno okolje, v ospredju pa je vsekakor čudoviti Park doživetij. Tako so tam v minulih tednih zasadili dodatnih 12 hrastovih dreves, ki bodo čez nekaj let zagotavljala prijetno senco igralom in klopcam.

V parku je na površini 1,3 hektarja urejena krožna rekreacijska pot, v katero so vključeni različni tematski sklopi, namenjeni vadbi in igri, za otroke, mladino in starejše. V parku je razporejenih več kot 20 elementov za krepitev telesne pripravljenosti, koordinacije, motorike in senzorike. Naprave in oprema so po večini iz naravno oblikovanih brun.

Za obisk si je dobro vzeti več ur, tako za rekreacijo kakor tudi za družinski piknik, ko bo vreme seveda primernejše.

Prosti čas z družino

Zasnova parka ponuja veliko možnosti za aktivno preživljanje prostega časa z družino, veliko kotičkov za sprostitev v čudovitem okolišu, dobro obiskan je tudi lepo urejen gostinski lokal. Ob parku so igrišče za odbojko na mivki, košarko in večje igrišče s podlago, primerno za igro z žogo. Po na videz neskončno dolgih poljih in ob gramoznici Kamešnica v bližini si lahko privoščimo sprehod in sprostitev.

Navdušenci nad križevskim parkom obiskovalcem priporočajo, da si za doživetje vzamejo vsaj nekaj ur in si morda pripravijo kar družinski piknik, morda pa jih bodo prijetno presenetili tudi kasaški konji, ki se radi pasejo ob igrišču. Kasaštvo ima v Križevcih, spomnimo, dolgo tradicijo.