Kako pomembni so v življenju pravi prijatelji, je izkusil Boris Žibert. 28-letni Slovenjgradčan se je rodil s paraparezo, delno ohromitvijo nog, zato že od zgodnjega otroštva uporablja invalidski voziček. Kljub temu da je paraplegik, ga to ni oviralo, da ne bi postal navdušen športnik. To so pravi prijatelji! Z leve David Pirnat, Borut Gabrovec, Nejc Humek in Nejc Domadenik. FOTO: osebni arhiv Že v osnovni šoli v domačem kraju je začel trenirati plavanje in postal trikratni državni prvak v paraplavanju, kot dijak na srednji šoli v Velenju, kjer je dokončal smer elektrotehnik-računalnikar, je t...