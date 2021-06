Papeži in svetniki v rožnem vrtu

Ljubljana in Snežnik

Ljubljana in Snežnik Prva slovenska vrtnica, ki je registrirana kot sorta in zavarovana z žlahtniteljsko pravico, je vrtnica Prešeren, druga pa Trubadur, obe je vzgojil dr. Matjaž Kmecl. Svojo ima tudi Portorož, javnosti pa je bila predstavljena leta 2011, Ljubljana ima belo vrtnico Ljubljana. Vrtnica Snežnik, ki je bila vse do leta 1945 značilnost gradu Snežnik, je bila znova najdena leta 2008. V Novi Gorici je posajenih okrog 80 vrst starih vrtnic burbonk, zbirka pa se vsako leto veča. V Sloveniji je veliko zanimivih vrtnih in rožnih vrtov.

Razstava VRTN!CA Vrtnice so na ogled v treh rozarijih, letos prvič pa vabijo obiskovalce tudi na intermedijsko razstavo VRTN!CA, ki je pilotni projekt Mreže raziskovalnih centrov umetnosti in kulture. Cvetlice bodo »premaknili« iz naravnega okolja v literarno, zvočno in vizualno ponazoritev in intermedijsko namestitev. Razstava bo na ogled v prostorih stare uprave.

Vrtnice so med ljudmi zelo priljubljene. Lahko bi rekli kolikor je okusov, toliko je tudi vrtnic. Nekateri jih imenujejo kraljice cvetja. Od tega meseca jih bo v Arboretumu Volčji Potok, v Zgornjem in Spodnjem rozariju ter na Kongresnem griču, zacvetelo več kot tisoč sto sort.V novem, tematskem rožnem vrtu levo od glavnega vhoda v park, približno sto metrov od vstopnega objekta, raste 40 sort tako imenovanih papeških vrtnic s prav posebno zgodbo. Prav ponosni so na vrtnice, ki so jih vzgojili iz cepičev, ki so jih dobili kot darilo vrtnarjev iz Vatikana. Rozarij so poimenovali Roža skrivnostna. V njem so vrtnice, vzgojene iz cepičev s papeških vrtov v Vatikanu in Castel Gandolfu, in tiste z imeni, povezanimi z Rimskokatoliško cerkvijo. Okvir, ki obroblja grede, posnema vzorec tlaka na Trgu svetega Petra v Vatikanu. Cepiče so z dovoljenjem vatikanskih vrtnarjev narezali leta 2016. Vrtnice so posadili leta 2018 in vrt slovesno odprli 25. junija 2019.Kot pravi strokovnjak za okrasne rastline, predavatelj in pisec, univ. dipl. inž. gozd., imajo papeške vrtnice v arboretumu zanimivo zgodbo. Strokovnjaki iz arboretuma so dobavili spominsko drevo, ki ga je slovenski predsednik posadil ob uradnem obisku Vatikana v Vatikanskih vrtovih. Takrat so s pomočjo slovenskega veleposlaništva začeli sodelovati z Vatikanskimi vrtovi in tamkajšnjimi vrtnarji. Pred petimi leti se je tako Matjaž Mastnak, strokovnjak za vrtnice, od tam vrnil s posebnim, izjemno dragocenim darilom – cepiči vatikanskih vrtnic. Izbrala sta jih skupaj s tamkajšnjim vrtnarjem.V Volčjem Potoku so jih takoj cepili na ustrezne podlage. Zbirko so še dopolnili s sortami, ki nosijo imena po papežih in svetnikih ter so jih našli pri žlahtniteljih in proizvajalcih po Evropi.Vrtnica Papež Frančišek je močan rožni grm, ki mimogrede zraste 1,5 metra visoko. Ob opori ga lahko gojimo kot popenjavko. Ima velike, preproste, zelo nežno rožnate cvetove z izjemno prijetnim vonjem. Liste ima temno zelene, bleščeče in zdrave.Za zidovi Vatikana, najmanjše države na svetu, se za prelepo baziliko svetega Petra razprostirajo čudoviti vrtovi na kar 23 hektarjih, obsegajo torej več kot polovico ozemlja države. Na njih rastejo številne avtohtone pa tudi eksotične vrste rastlin. Krasijo jih tudi vrtnice. Te razkošno cvetijo tudi v mestecu Castel Gandolfo, okoli 28 kilometrov južno od Rima. Znano je kot zgodovinsko mesto poletnih počitnic papežev, saj je tam letna rezidenca, ki je bila pred časom preurejena v muzej. »Kmalu potem, ko je papež pred okoli sedmimi leti vrtove dvorca Castel Gandolfo odprl za javnost, smo se zaposleni v Arboretumu Volčji Potok odpravili na službeno ekskurzijo. Obenem smo obiskali Vatikanske vrtove. Na obojih so nas zelo navdušile vrtnice, saj jim res lepo uspeva ogromno vrst in sort,« je povedalaiz arboretuma.Marsikoga bodo z lepoto in posebnostjo navdušile sorte vrtnic, poimenovane Papež Frančišek, Papež Janez Pavel II. in Papež Janez XXIII., Kraljica Marija, Črna Marija, Sveta Elizabeta Ogrska, Sv. Andrej, Roža Svetega Andreja I., Sv. Cecilija, Sv. Marjeta, Sv. Nikolaj, Ivana Orleanska, Lurška roža, Stoletnica Lurda, Božja slava, več pa je tudi popenjavk iz Castel Gandolfa. Vrtnica Papež Frančišek je bila vzgojena iz cepiča, ki je bil leta 2016 odrezan v Vatikanskih vrtovih. Tam je bila vrtnica s tem imenom posajena istega leta kot velika novost in poklon papežu, ki je svojo službo nastopil leta 2013. Njen žlahtnitelj je Francoziz podjetja Croix; svetu jo je predstavil leta 2016.