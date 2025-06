Papež za novega soboškega škofa imenoval Janeza Kozinca

Po tem, ko je prejšnji soboški škof Peter Štumpf 1. februarja letos prevzel škofijo Koper, je murskosoboška škofija imela le še administratorja, kar je opravljal prav Štumpf. Danes pa je papež Leon XIV. za novega soboškega škofa imenoval duhovnika celjske škofije dr. Janeza Kozinca, ki se je rodil v Celju, 21. avgusta 1975.

Njegova zgodnja pot ga je vodila v svet znanosti. Junija leta 1999 je diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer je postal doktor analizne kemije. Po služenju civilnega vojaškega roka se je leta 2000 zaposlil na ekološkem inštitutu ERICo v Velenju. Nadaljeval je z izobraževanjem, saj je novembra istega leta začel podiplomski študij na inštitutu ERICo v sodelovanju z ljubljansko Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo. To pot je okronal z doktoratom leta 2005 na katedri za analizno kemijo.

Toda Bog je očitno imel zanj pripravljeno drugačno pot. Jeseni leta 2006 je Kozinc odgovoril na Božji klic in vstopil v Bogoslovno semenišče v Mariboru. Po dveh letih študija filozofije in teologije je leta 2008, na predlog svojega ordinarija dr. Antona Stresa, začel podiplomski študij s področja biblikuma pri prof. Maksimilijanu Matjažu, magisterij pa je zaključil julija 2011. 29. oktobra 2009 ga je škof dr. Anton Stres posvetil v diakona.

Manj kot leto kasneje, 29. junija 2010, ga je škof dr. Stanislav Lipovšek posvetil v duhovnika, oboje v celjski stolnici, ki je tudi cerkev njegove domače župnije sv. Danijela v Celju.

Pastoralno delo v različnih župnijah

Kot duhovnik je dr. Kozinc takoj začel s pastoralnim delovanjem. Diakonsko in prva kaplanska leta, vse do leta 2014, je preživel v župniji Šoštanj – Zavodnje – Bele Vode, kjer je bil odgovoren za katehezo otrok in mladih ter za vzgojo katehistov in animatorjev.

Že leta 2011 ga je škof dr. Stanislav Lipovšek kot predstavnika kaplanov imenoval za člana Duhovniškega sveta Škofije Celje, istega leta pa je bil zadolžen tudi za formacijo mladih duhovnikov celjske škofije. Poleti 2014 je bil premeščen kot kaplan v župnijo Šmarje pri Jelšah s soupravama Sladka Gora in Sv. Peter na Kristan Vrhu.

Med letoma 2012 in 2018 je predaval predmet Eksegeza Nove zaveze na Katehetsko pastoralni šoli v Mariboru in Celju. Po letu službovanja v teh župnijah je bil poleti 2015 umeščen za župnika v Pišecah. Tam je bil leta 2017 imenovan tudi za prodekana dekanije Videm ob Savi. Od leta 2016 je bil imenovan v Duhovniški svet, Zbor svetovalcev in Škofijski pastoralni svet celjske škofije.

Avgusta 2018 je bil dr. Kozinc razrešen župnijskih dejavnosti in v skladu s sklepom Slovenske škofovske konference imenovan za koordinatorja in izvajalca propedevtičnega letnika Bogoslovnega semenišča v Ljubljani. To ga je popeljalo tudi v Rim, kjer je oktobra 2018 na Papeški univerzi Gregoriana opravil študij za vzgojitelje duhovnikov in posvečenega življenja (Centro San Pietro Favre per i Formatori al Sacerdozio e alla Vita Consacrata).

Konec septembra 2019 je začel z izvajanjem propedevtičnega letnika v župniji Šmarje pri Jelšah. Njegovo poslanstvo vzgojitelja se je nadaljevalo, saj ga je celjski škof Maksimilijan oktobra 2021 imenoval za člana Zbora svetovalcev in člana Duhovniškega sveta Škofije Celje, oktobra 2022 pa za voditelja Komisije za trajno duhovniško formacijo in voditelja bogoslovcev Škofije Celje.

»Vedno znova odkrivam, da če resno in iskreno živim pred seboj, pred Gospodom in mojim spremljevalcem, se kristalizira duhovniški poklic. Poklicanost se ves čas odkriva, bistri, je pa korak na začetku bistven, zato tudi za kandidate po propedevtičnem letu ne bo vse dokončno,« je Kozinc med drugim dejal za verski časopis Družina.

V vsem svojem duhovniškem poslanstvu se je dr. Janez Kozinc posvečal oblikovanju ljudi za Kristusove učence in učenke, še posebej po branju in poglabljanju v Sveto pismo. Aktivno je sodeloval v bibličnih skupinah, pripravljal in vodil biblične duhovne vaje in duhovne obnove. Danes, 18. junija 2025 je papež Leon XIV. imenoval dr. Janeza Kozinca za tretjega škofa Škofije Murska Sobota. Ta škofija ima razmeroma kratko zgodovino, saj je bila ustanovljena 7. aprila 2006. Njen prvi škof je bil dr. Marjan Turnšek, imenovan 25. junija 2006. Po njegovem imenovanju za nadškofa pomočnika v Mariboru 28. novembra 2009, je za škofa v Murski Soboti prišel mariborski pomožni škof msgr. dr. Peter Štumpf, ki je vodil škofijo do 29. novembra 2024, ko je bil imenovan za koprskega škofa. In tako se je odprlo poglavje za dr. Janeza Kozinca.

Po naših podatkih naj bi na njegovo mesto vzgoijtelja bodočih duhovnikov v celjski škofiji prišel sedanji bakovski župnik, dr. Franc Zorec.